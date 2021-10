Manfredonia. La protesta. “E’ uno schifo! Sul Molo di Levante plastica, merda e rifiuti”

Riceviamo e pubblichiamo

“Salve StatoQuotidiano.it! Vorrei condividere e diffondere le immagini del molo di Levante del porto peschereccio di Manfredonia.

Non risale nemmeno a 2 anni fa l’ultima pulizia effettuata da alcuni volontari, ed oggi si assiste casualmente (per modo di dire) alla presenza degli stessi identici rifiuti che vedete in queste immagini recenti , ovvero casse di polistirolo (usate per il pesce) , materiale da pesca e plastica.

Ora, se per l’ennesima volta, in questo luogo vengono trovati rifiuti che erano qui già negli anni passati , significa che le persone che li gettano sono sempre le stesse.

Le cassette di polistirolo, che rendono questo luogo una discarica a cielo aperto, sono utilizzate essenzialmente dai pescatori. Al di là dal sensibilizzare le persone a non gettare i rifiuti in mare o a terra, bisognerebbe riprendere principalmente tutti quei pescatori che sono i principali responsabili di questa situazione senza pensare che loro lavorano grazie al mare, e, quindi, vivono grazie ad esso.

Non serve fare dei calcoli per sapere che i rifiuti presenti in questo luogo non sono lì per caso, escludete l’ipotesi che sono stati portati dal mare, perché qui le circostanze non lo consentono, proprio perché trattandosi di un porto, le correnti fanno fatica ad entrarvi.

Quindi, cari pescatori di Manfredonia, non venite a lamentarvi del fatto che il mare non vi porta più il guadagno di una volta, perché siete voi i primi ( eccetto qualche caso) che lo inquinate, rovinando anche il lavoro che sarà dei vostri figli e dei vostri nipoti. Questa é l’ennesima discarica a cielo aperto di Manfredonia, in giro per il paese è pieno di rifiuti, non si possono fare dieci passi senza vederne uno.

In una delle immagini si riprende anche la ringhiera vandalizzata, dove é stato proprio asportato il palo che la reggeva , il che aggiunge al luogo un pizzico di inciviltà in più.

Cari candidati Sindaci che volete trasformare Manfredonia in un città turistica, niente cambierà se prima non siamo noi tutti a cambiare con un maggior senso civico e maggiori controlli, che accertino i responsabili che devono rispondere delle conseguenze derivanti da questi eventi illeciti.”