Manfredonia. Psicologia del voto per un’etica dell’elettore

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 03 ottobre 2021. La democrazia è il governo della pluralità e della complessità, è un processo dialogico dove, proprio per questo, è difficile mettere insieme i pezzi che compongono una comunità, e far convergere le diverse opinione, superare i conflitti e perseguire il bene comune, inteso come bene della città. Proprio perché affidato alle libertà di ciascuno, la democrazia è un processo lungo e faticoso, fragile, ma anche entusiasmante e rispettoso della dignità dei cittadini, i quali, in quanto persone, sono il fondamento vero di ogni sistema democratico .

Ci sono due tempi nella democrazia: quello delle elezioni e quello del governo. Il primo vede come protagonisti gli elettori, dunque i cittadini, chiamati a decidere col proprio voto chi in futuro avrà in mano le redini della città. Il secondo, quello del governo, è il tempo dove a decidere spetta invece agli eletti.

Nel primo sono i candidati a controllare gli elettori, i quali si sentono come dei “sorvegliati speciali”. Infatti, come sta accadendo in queste settimane di campagna elettorale, essi vengono cercati, contattati, corteggiati, quasi spiati e inseguiti, guardati a vista. A volte si sentono come circuiti e o addirittura infastiditi. In questa fase, l’elettore si prende una specie di rivincita, perché, dopo moltissimi anni di dimenticanza da parte dei big della politica, è come se si sentisse di nuovo al centro, importante, onorato e venerato. Si sente qual è: popolarmente (e non populisticamente) “sovrano”. Non so però se si tratta di onorificenza e riconoscenza, oppure è soltanto seduzione e semplice captatio benevolentiae. In molti casi l’incontto tra candidato ed elettore è anche dialogo e confronto su temi cruciali, per i quali si chiede un consenso coscienzioso e documentato.

Nel periodo del governo, invece, è (o meglio dovrebbe essere) l’elettore – ormai tornato alla sua condizione di normale anonimia – a controllare coloro che, in quanto eletti, da candidati ora si son guadagnati il titolo di amministratori. Purtroppo però, è proprio nel periodo in cui la città dovrebbe controllare e vigilare i governanti, che la democrazia si affievolisce. L’elettore allenta la presa, torna alla sua vita privata, cadendo in tal modo in un profondo letargo politico. Ma si sa che, quando la città dorme, chi ha il potere potrebbe anche approfittarne, anche se non è detto che debba accadere per forza così. Certo spetta all’opposizione vigilare, con onestà e trasparenza, facendo da contrappeso alla maggioranza.

Ma dei due tempi, il più importante è quello degli elettori, visto che il secondo dipende dal primo. Quindi, come c’è un’etica degli eletti e dei governanti, vi è anche un’etica degli elettori, i quali, con il proprio voto decidono chi in futuro, di fatto, governerà la città. Perché in democrazia il vero potere non ce l’ha chi governa, ma chi decide (e controlla), chi governa: cioè i governati e non i governanti.

Questo aspetto fondamentale della democrazia rappresentativa – che oggi pare essere in crisi – ci porta a riflettere sulle varie tipologie di elettori e sul meccanismo del voto. Per quanto riguarda i primi, volendo redigere una specie di “tassonomia”, ecco che cosa ne esce.

Vi sono gli elettori arrabbiati, quelli che, a causa di alcuni problemi irrisolti e delusioni subite, ingigantiscono le difficoltà e, vedendo tutto nero, useranno il voto come strumento di punizione. Puniranno la politica facendo di tutt’erba un fascio, senza alcuna analisi critica e senza le giuste valutazioni e le dovute distinzioni.

Poi vi sono gli indifferenti – che a dire il vero ci sono sempre stati – cioè coloro ai quali della città non importa nulla, perché hanno i loro affari da curare, figurati se hanno tempo per la politica o per il bene comune delle propria città. Ma l’indifferenza è un lusso, oltre che un vizio, che non possiamo permetterci. Per loro B. Brecht ha scritto una bella ma anche ironica poesia dal titolo molto eloquente “L’analfabeta politico” che consiglio di leggere.

Poi vi sono gli elettori rassegnati o sfiduciati, che non sono lontani dal voto perché arrabbiati. Anzi, vanno in cerca di persone di cui nuovamente fidarsi e a cui consegnare, speranzosi, la città. Ma non trovandoli si ritirano perché per loro le cose non cambieranno mai. Forse non sanno che dovrebbero cambiare anche loro rispetto alla propria città e non stare più alla finestra.

Infine ci sono i resilienti, quelli un poco più idealisti, che nonostante tutto credono alla politica nonostante certi politici. Sono indignati, ma non arrabbiati. Sono un poco delusi ma non scoraggiati. Sono attenti e vigili, convinti che il cambiamento comincia da quello che ognuno di noi può fare per la propria città. Credono che non basti trovare le persone giuste per avere un buon governo, ma che dare alla propria città la giusta direzione per uscire dalla situazione nefasta in cui ci troviamo è necessario un cambiamento sociale globale, sia individuale che comunitario.

Ora, questa “tassonomia degli elettori” si intreccia molto bene con la seconda questione che chiama in causa le varie tipologie di voto che possono verificare.

In primo luogo c’è il voto familiare, proprio di chi voterà ad occhi chiusi un componente del proprio parentado. Si vota per la famiglia e si vota in famiglia, indipendentemente dai retroscena che, sia in termini di programma che di metodo di lavoro, fanno da sfondo. E l’atavico fenomeno del “nepotismo”, dove la politica è vista come un affare dinastico-domestico. In questo caso la famiglia diventa un vero e proprio clan, blindato e proiettato verso un futuro di potere. Il consenso che ne esce risulta pilotato e accentrato nelle mani delle poche famiglie che controllano la città.

In secondo luogo c’è il voto amicale, quello per cui si è portati a votare l’amico o anche l’amico dell’amico. In nome dell’amicizia la politica è costretta a fare un passo indietro e con essa anche il bene autentico della città. Quello che ne esce è un consenso frammentato che si nutre di delega e di apatia generalizzata, senza alcun coinvolgimento e senza alcun vero impegno.

In terzo luogo c’è il voto clientelare, il peggiore di tutti. Qui il consenso è dato dal pericoloso intreccio di due fattori: da un lato il candidato che, in cambio del voto, fa una promessa che non manterrà, dall’altro l’elettore che, in cambio di un favore, promette un voto che mai concederà. Non c’è solo scambio ma anche una logica di ricatto, dove vige il principio per il quale “se vuoi lavorare mi devi votare”, oppure “se vuoi essere votato mi devi piazzare”.

In quarto luogo, c’è il voto ideologico – anche se oggi è molto raro, visto il tramonto di tutte le ideologie – proprio di chi, più che per un’idea, vota per una ideologia politica, senza considerare in modo critico lo statuto epistemologico di tale teoria e la sua attualità.

Infine, per fortuna, c’è anche il voto responsabile. E’ quello che ci auguriamo che tutti esercitino in questa difficile tornata elettorale per la nostra città. Esso è anzitutto un voto distaccato, disinteressato, lungimirante, progettuale. E’ onesto e critico, frutto di un lungo processo dialogico e partecipativo, durante il quale ci si è informati circa le alleanze, i programmi, la competenza e la statura morale dei candidati. E’ un voto costruttivo, e non per nulla punitivo o frutto di risentimi accumulati in questi anni. E’ un voto veramente libero, senza alcun tipo di condizionamento, maturato grazie a un lungo discernimento e dato secondo coscienza. Un gesto quasi sacro, in cui è concesso anche sbagliare, ma solo in buona fede.

Il voto, come ogni azione individuale, anche se personale, produce molti effetti sociali, le cui conseguenze si rifletteranno sull’intera comunità per i prossimi anni. Con uno sguardo non solo al presente ma anche alle future generazioni. Perciò, votare con responsabilità è un atto sia di grande moralità individuale che u nobile gesto di etica sociale.

Quindi buon voto a tutti!

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 08 ottobre 2021