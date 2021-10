Porto Alti Fondali Manfredonia. Campo: “Destinati 80 milioni a ristrutturazione e rifunzionalizzazione della struttura, strategica per la blue economy”

Dichiarazione del presidente della V Commissione – Ambiente, Paolo Campo

Il porto alti fondali di Manfredonia è strategico per lo sviluppo della “blue economy” pugliese e del Sud Italia, ragion per cui su questa infrastruttura saranno investiti 80 milioni provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I fondi sono stati formalmente assegnati dal Governo Draghi all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale che li impiegherà in un complesso e ampio programma tecnico di ristrutturazione e rifunzionalizzazione orientato al potenziamento della struttura per incrementarne la resistenza e metterla in condizione di reggere carichi maggiori di merce in transito.

L’investimento finanziato è parte integrante della programmazione che include l’avvio della Zona Economica Speciale e della Zona Franca Doganale, entrambe finalizzate all’attrazione di investimenti nell’area retroportuale, e che sarà sostenuta dalla scelta della Regione Puglia di portare pienamente a compimento la connessione tra il porto alti fondali e la rete ferroviaria, così da promuovere lo spostamento di quantitativi crescenti di merce dalla gomma, al ferro, al mare.

Appunto questo è uno degli obiettivi della “blue economy”, parte della più ampia “green economy”: incrementare la quota di trasporto marittimo per ridurre l’impatto del più inquinante trasporto su strada. E l’incremento dei traffici registrati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale proprio nel porto di Manfredonia è un’ottima premessa per il futuro.

L’investimento di 80 milioni sull’infrastruttura manfredoniana offre al sistema istituzionale ed economico del territorio ha un’opportunità strategica da cogliere per incrementare gli investimenti produttivi e i livelli occupazionali.