Riflessioni sui recenti scavi a Siponto, lettera aperta di Pasquale Ognissanti a Volpe

Lettera aperta

All’Archeologo prof. dr. Giuliano Volpe

Sua sede

Pregiatissimo prof. Volpe, sento il dovere di ringranziarla pubblicamente per quanto riportato da “FoggiaToday”, ed a lei attribuito. In particolare, mi riferisco ad alcune riflessioni sui recenti scavi a Siponto.

“ …nello specifico una abitazione di grande dimensione…risalente alla fase di abbandono di Siponto tra XIII e XIV sec….”. Implicitamente, lei fa supporre che la Vetere Siponto (o parte di essa) era ancora in piedi nel ‘300.

“ ..antico porto…ora interrato…Anche lì avremo l’opportunità di indagare magazzini, edifici di culto, banchine portuali….” Come dire un vastissimo bacino portuale, con fondaci, cantieri navali, darsene, cale d’alaggio, lazzaretto (per la quarantena delle persone e delle merci), ed infrastrutture varie, per numerosi navigli mercantili, di “buona” stazza” e con buon “pescaggio”. Tutti posti in riva al mare o in laguna (paludi sipontine)?

Ed ecco perché la ringrazio. Alcune sue riflessioni sono riportate in un mio saggio: “Casale Siponti”, Archivio Storico Sipontino. 3^ Edizione, 2016.

Se lei è d’accordo, le posso mandare, in visione, copia del saggio, con l’augurio che lo trovi utile per il suo importante lavoro. Per l’occasione, le porgo i miei più distinti saluti.

Manfredonia. 2.10 2021

Pasquale Ognissanti

Manfredonia

P.S.

Se non le dispiace, vorrei avere il suo indirizzo mail per inviarle, appunto, il pdf del libro