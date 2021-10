Smantellata e vandalizzata la bibliocabina in piazza Aldo Moro a Foggia

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 03 ottobre 2021. “La minuziosità con la quale la Bibliocabina è stata portata via, smantellata e i libri abbandonati a se stessi, ci ha lasciati attoniti.

È il commento dei ragazzi di “Può nascere un fiore”, il progetto di “Cantiere giovani”, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in partenariato con la comunità “Sulla strada di Emmaus” per la Puglia. La prima piazza oggetto del recupero è stata quella di fronte a S. Guglielmo e Pellegrino, piazza Aldo Moro, dove sono state pulite le aiuole e la fontana e dove sono state installate nuove piantine, nonché una bibliocabina che, appunto, è stata smantellata.

“Ci dispiace per gli ospiti della Rssa ‘Il Sorriso di Stefano’ che hanno contribuito materialmente a realizzarla, ci dispiace per noi che l’abbiamo sognata, desiderata e assemblata, ci dispiace per tutti quelli che verranno e non la troveranno”.

La bibliocabina è scomparsa ieri mattina alle 11, “è scomparsa per magia. L’unica cosa che vorremmo sottolineare è che i libri, che sono la cosa più preziosa di questa Bibliocabina, adesso sono al sicuro. Per le scritte sulle panchine, non abbiamo molto da dire. Chiunque abbia visto, segnali. Chiunque voglia dare una mano, ci contatti. Torneremo. State tranquilli”.