Vitulano Drugstore C5 Manfredonia: campagna abbonamenti 2021/2022

“MAI SOLA” è il claim scelto del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia per il lancio della campagna abbonamenti 2021/2022. Uno slogan forte ed incisivo per i tanti simpatizzanti biancoceleste, chiamati a riempire gli spalti del PalaScaloria, nel massimo campionato di calcio a 5. Parole che dovranno trovare conferma e risonanza con la sottoscrizione della tessera abbonamento 2021-2022, per seguire le partite casalinghe della regular season dei sipontini. Il pubblico, quest’anno più che mai, dovrà essere il sesto uomo in campo, a sostegno di Lupinella e compagni, in una serie A difficile ed affascinante.