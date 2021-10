STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 03 ottobre 2021. Ieri, serata di inaugurazione del comitato elettorale del dott. Antonio Vitulano, candidato per un seggio al consiglio comunale di Manfredonia nella lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Gianni Rotice.

Direttore generale dell’azienda di famiglia Vitulano Drugstore e quindi non un politico di professione, l’idea di candidarsi è nata per dare il proprio contributo per la risoluzione dei problemi reali della gente e delle imprese. Tante le cose su cui é necessario mettere mano soprattutto perché vi è stata una mal gestione amministrativa degli ultimi anni a cui è necessario porre rimedio.

Una esperienza significativa come dirigente sportivo, gli ha fatto maturare la convinzione che tra le priorità dell’attività di governo della città vi sarebbe quella di realizzare e soprattutto razionalizzare le strutture sportive che mostrano gravi problemi strutturali e di utilizzazione.

Sono sceso in campo per cercare di mettere in ordine le cose che non vanno ,e che non hanno funzionato negli ultimi anni grazie ad una mal gestione amministrativa di Centro-sinistra .

“Sono sceso in campo per collaborare con una nuova classe dirigente e per onorare una sfida, ma una sfida non fine a se stessa , bensì io credo sia una reale opportunità per governare Manfredonia con chiarezza e credibilità, affinché la nostra bellissima città possa meritarsi un futuro migliore“.

“Vi sarebbe da porre mano al locale nosocomio, depotenziato ed assolutamente inidoneo alle reali esigenze della città. Tante le potenzialità inespresse della nostra città a partire dalle aziende locali per finire alle bellezze del territorio assolutamente da valorizzare. In tutto questo, i giovani candidati, di qualsiasi colore politico possono rappresentare un valore aggiunto“.