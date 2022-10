Foggia, stile da parcheggio selvaggio come se la città fosse cosa propria

Statoquotidiano.it, 3 ottobre 2022. Piazza Giordano come grande parcheggio di auto, il sabato sera in particolare, roba che non si vede da nessuna parte tranne a Foggia. L’altra sera un sopralluogo dei vigili urbani ha fatto sì che, per portare via le auto in sosta vietata, arrivasse il carroattrezzi.

Bene, grande clamore per lo zelo ma dopo un’ora, come hanno documentato le foto di “Foggia citta aperta”, le auto erano nuovamente parcheggiate nella medesima piazza come se nulla fosse successo. Abbiamo un problema serio a Foggia, la totale mancanza di disinteresse della cosa pubblica da parte di molti, che può essere sintetizzata così: l’importante è trovare una comodità per sé, il più possibile vicina al luogo che interessa raggiungere, come se ogni angolo della città fosse un regno proprio, incuranti di ogni divieto, senso civico, senso della città.

Va detto che nella sera di cui sopra è stato inflitto il Daspo urbano a due parcheggiatori abusivi di piazza Giordano. Cioè: gli abusivi in genere si piazzano nelle zone con le strisce blu oltre l’orario fissato, invece a piazza Giordano alimentano un parcheggio vietato, quindi siamo alla violazione nella violazione, tipo far west di parcheggio già selvaggio.

Allora, dato che certi incivili costumi non mutano, o si mette un presidio di vigili urbani fisso e appena qualcuno si accosta lo si blocca, o si fotografano le targhe e il verbale con multa si manda a casa. Qualcosa si deve pur fare per chi è sordo a ogni regola e ci rimette tutta la città.