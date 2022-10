Monte Sant’Angelo, offerta di lavoro della Sisecam Flat Glass

Il/la candidato/a si occuperà della gestione della ricerca e selezione del personale, dei processi operativi e della formazione del personale.

In particolare dovrà:

Seguire il processo di Ricerca e selezione dei candidati, pubblicando gli annunci su piattaforme interne ed esterne, programmando e sostenendo i colloqui;

Creare di un pool di candidati in linea con le strategie del Gruppo;

Fornire supporto operativo e logistico nell’ambito della Comunicazione Interna e dell’Employer Branding, anche attraverso la partecipazione ad eventi di recruiting e collaborando con le scuole e le università;

Gestire, pianificare e rendicontare la formazione obbligatoria e non del personale dello stabilimento;

Gestire e pianificare, in collaborazione con l’RSPP e il medico aziendale, le visite mediche e gli esami previsti dal Piano Sanitario per il personale dello stabilimento.

Requisiti fondamentali:

– Laurea in materie umanistiche o economiche;

– Buona conoscenza della lingua inglese;

– Buona conoscenza ed utilizzo di Excel e del Pacchetto Office;

– Esperienza almeno biennale maturata presso agenzie per il lavoro o presso uffici del personale in aziende strutturate.

– Titolo preferenziale: conoscenza del gestionale SAP.

Orario di lavoro: 8.30-17.30 dal lunedì al venerdì

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Orario:

Dal lunedì al venerdì

Istruzione:

Laurea triennale (Obbligatorio)

Esperienza: