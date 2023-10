Manfredonia. “E’ disgustoso, grandi e grossi si abbassano i pantaloni e pisc..no per strada”

Manfredonia – “E’ da un paio di settimane ormai che quando porto il mio cane a fare la passeggiata noto costantemente uomini che si aggirano nei dintorni di questa piccola piazzetta per fare i loro bisogni vicino gli alberi. Purtroppo mi rendo conto che sempre più persone scambiano il cimitero e il parchetto adiacente ad esso per un bagno pubblico”.

E’ quanto segnala Roberta a StatoQuotidiano.it.

“Io ho 21 anni quindi magari per me è più normale tra tante virgolette, vedere cose di questo tipo ma qui nei dintorni ci sono anche bambini che giocano spesso a palla o vengono a correre con le bici e questi uomini senza alcun pudore vengono qui a fare i bisogni anche se ci sono persone accanto a loro”.

“In questo momento stavo passeggiando a una decina di metri da questo piccolo terreno ed un uomo senza alcun problema si è affiancato all’albero più vicino a me per fare la pipì abbassandosi i pantaloni. Chiedo cortesemente ai cari uomini di Manfredonia di non scambiare il verde per un bagno pubblico perché è vergognoso e di non dare la colpa ai cani se poi puzza di escrementi e quant’altro”, conclude la ragazza.