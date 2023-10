Sara delle Rose: “La mia verità sulla crisi della maggioranza”

Manfredonia – “Nell’era della comunicazione è giusto e doveroso informare correttamente i cittadini sull’operato dei suoi rappresentanti eletti nelle istituzioni e sulle vicende politiche quotidiane.

Per questo parlerò con la sincerità e la franchezza che da sempre mi vengono riconosciute e di cui ho dato sempre prova nel corso di questa mia esperienza amministrativa.

La caotica situazione politica nella quale ci troviamo ha come principale responsabile la mancanza dell’affermazione di valori quale la condivisione degli obiettivi e delle azioni strategiche per realizzarli. All’amministrazione è mancata l’esperienza e come un governo giovane ci siamo trovati a far fronte a tanti impegni senza poter decidere, con responsabilità e cognizione, come affrontarli.

Siamo così diventati ostaggio di una burocrazia opprimente, per l’assottigliarsi della forza lavoro e, non poche volte, per l’assoluta mancanza di collaborazione.

Ho sperato che la voglia di fare potesse farci comprendere come affrontare le diverse situazioni e ho sempre contato sulla presenza e collaborazione disinteressata degli amici in maggioranza. Oggi siamo chiamati a doverci confrontare con una sfida ancor più ardua di quella che si presentava, i primi giorni, dopo le elezioni.

Oggi abbiamo bisogno di comprendere fino in fondo che si vince uniti o si è destinati a scomparire individualmente, dalla scena amministrativa, politica e con impreviste ricadute sull’immagine personale e professionale, di ognuno di noi.

L’appello che rivolgo a tutti è di avere a cuore la tutela degli interessi generali (futuro delle nuove generazioni manfredoniane, di tutelare i nostri anziani, le nostre famiglie, le categorie fragili e di rispettare i portatori degli interessi della comunità produttiva del paese), unico modo per realizzare anche interessi politici personali. Soprattutto, impegniamoci a recuperare il rapporto civile con la nostra comunità, che ci vede sempre più distanti.

Dimostriamo, con il nostro agire, la capacità di affermare i valori dell’etica sociale e della morale politica, marginalizzando chi tiene a creare tensione sociale e politica nel tentativo della restaurazione di un vecchio modo di gestire la cosa pubblica; stiamo vivendo, e lo faremo per tanto tempo ancora, le conseguenze di quel periodo storico.

Mi auguro che prevalga il buon senso, così da ricomporre tutti assieme il quadro amministrativo e politico, oggi ancora indefinito. Non è più il tempo degli atti di fede ma delle scelte condivise.

La grave crisi della maggioranza che ha scosso profondamente la nostra esperienza amministrativa, non deve essere trascurata nelle sue ragioni di fondo, ma essere affrontata tenendo fede e rispetto delle posizioni di ognuno, specie di coloro che da sempre hanno dimostrato lealtà al progetto politico amministrativo del buon governo.

𝗘’ 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗲𝗿𝗲, r𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀, 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲 𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝘀𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮. 𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗼𝗴𝗻𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗼𝘃𝗿𝗮̀ 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗲”.

Capogruppo “IO VOTO GIANNI” – Sara Giovanna Laura Delle Rose