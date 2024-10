Abusi su minori: Padre Melis trasferito in comunità terapeutica

Padre Andrea Melis, parroco accusato di abusi su due minori, è stato trasferito in una comunità terapeutica per sacerdoti che hanno commesso tali reati, situata in Umbria. Quattro giorni fa, il Papa aveva esortato i vescovi a non minimizzare gli abusi, sottolineando l’importanza di condannare gli autori e di supportarli nel loro percorso di guarigione. Accogliendo questo invito, Melis ha richiesto di intraprendere un percorso di cura, assistito dai suoi legali Raffaele Caruso e Graziella Delfino.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, Melis avrebbe offerto ricariche per la Postapay, abiti di marca e videogiochi alle sue vittime dopo aver perpetrato gli abusi. Una delle vittime ha subito violenze per la prima volta a 12 anni, mentre svolgeva la funzione di chierichetto in Liguria. Un altro ragazzo, invece, sarebbe stato oggetto di un tentativo di bacio da parte del sacerdote, dopo aver ricevuto da lui una sigaretta elettronica in regalo.

A seguito di un’accurata perquisizione dell’appartamento di Melis, la Curia ha deciso di sospenderlo. Il sacerdote, appartenente all’Ordine dei Padri Scolopi, era il direttore della Scuola Elementare e della Fondazione Assarotti nel capoluogo ligure, nonché presidente della Fidae Liguria (Federazione di scuole cattoliche primarie e secondarie). Inoltre, svolgeva il servizio come parroco della chiesa di Sant’Antonio da Padova, situata a Finale Ligure, in provincia di Savona.

Lo riporta Ansa.