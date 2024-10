FOGGIA – “Aiutateci a riportare a casa il nostro Kim”: Appello di Marianna da #Foggia per il cane di cinque anni che non si trova dal 12 agosto, quando era in località tratturo Castiglione – Casermette.

Vane finora le ricerche e nessuna segnalazione utile.

“Chiunque abbia informazioni per ritrovarlo, le comunichi anche in forma anonima”.