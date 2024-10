Riceviamo e pubblichiamo

Da grande appassionato di carnevale noto con piacere che tutti i carnevali d’Italia compreso quelli nati dopo il nostro amato carnevale sono già al lavoro per organizzare l’edizione 2025. Sono già stati pubblicati i bozzetti ( come da foto allegate) e i maestri hanno iniziato i lavori per la realizzazione dei carri allegorici.

Del nostro carnevale ovviamente nulla, dopo le festività di Natale guardando il calendario qualcuno si ricorderà che a breve sarà carnevale, ed allora forse inizieremo a parlare di cosa fare e dove reperire i fondi e si pretenderà di fare i miracoli alle associazioni dei gruppi mascherati alle scuole e forse ai carristi, dico forse perché ormai i carri allegorici fanno parte del passato.

Chiedo all’attuale amministrazione ed al Sindaco che in campagna elettorale ha speso tante parole sul Carnevale. Per il 2025 quali programmi? Svegliamoci che è già tardi se non ci vogliamo accontentare di un altra edizione fatta all’arrangiata. Il Carnevale è una risorsa importante per il nostro territorio, perché gli altri paesi lo hanno capito e noi dopo 70 anni ancora no?

A cura di Vincenzo Moccia