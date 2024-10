Aumentare il prezzo delle sigarette di 5 euro al pacchetto è la proposta avanzata dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). L’iniziativa ha due obiettivi: disincentivare il fumo, responsabile del 90% dei tumori ai polmoni, e generare fondi per il Servizio Sanitario Nazionale, con un’entrata stimata di circa 13,8 miliardi di euro. Oggi, durante una conferenza stampa al Senato, Aiom ha lanciato la campagna #SOStenereSSN, supportata anche dalla Fondazione Aiom e da Panorama della Sanità.

Nel nostro Paese, il fumo rappresenta un problema significativo: nel 2023 si registrano quasi 40.000 nuovi casi di tumore al polmone. Attualmente, il 24,5% degli adulti tra i 18 e i 69 anni fuma, con un aumento preoccupante tra le donne. Tra il 2007 e il 2019, si sono verificati 16.036 decessi in più per carcinoma polmonare rispetto alle aspettative. Oggi, il 75-80% dei casi viene diagnosticato in fase avanzata, il che riduce le possibilità di guarigione e comporta costi elevati sia per gli individui che per la società, incidendo sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

“Sebbene si sia osservata una diminuzione del numero di fumatori, c’è stato un rialzo durante la pandemia,” ha dichiarato Saverio Cinieri, presidente della Fondazione Aiom. “Le campagne contro il fumo hanno avuto effetti positivi, ma l’incidenza e la mortalità legate al tumore al polmone rimangono elevate. È fondamentale lanciare iniziative che sensibilizzino la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano e sulla necessità di smettere di fumare. Anche se ridurre il numero di sigarette è un passo positivo, non esiste una soglia sicura al di sotto della quale il fumo non sia dannoso.”

