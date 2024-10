Approvato definitivamente in Giunta, dopo il passaggio in Commissione, il regolamento “aggiornamento della rete ospedaliera”, già approvato in Giunta lo scorso 31 luglio.

Incremento e riorganizzazione dei posti letto negli ospedali pubblici e privati accreditati per migliorare la qualità dell’assistenza, ridurre il sovraffollamento dei pronto soccorso e evitare il ricorso alle cure sanitarie fuori regione: questi gli obiettivi dell’aggiornamento del “Piano di riordino della rete ospedaliera” che è stata approvata definitivamente oggi dalla Giunta regionale, dopo il confronto in Commissione.

Il piano tiene conto delle proposte pervenute dalle direzioni strategiche delle aziende sanitarie e dei riscontri delle due manifestazioni di interesse rivolte agli erogatori privati accreditati e prevede un aumento di circa il 20% dell’offerta sanitaria. Viene tra l’altro prevista l’istituzione di posti letto dedicati alla Medicina d’urgenza e accettazione (con un minimo di 10 fino a un massimo di 20) nei principali pronto soccorso pugliesi, I posti letto permetteranno una migliore qualità delle cure di pronto soccorso per i pazienti più deboli, come anziani e cronici, garantendo al contempo un ambiente di lavoro sostenibile per il personale sanitario. Nel percorso di riqualificazione dell’offerta assistenziale c’è anche il potenziamento dei posti letto per l’assistenza riabilitativa, indispensabile per ridurre i tempi di degenza nei reparti per acuti. Infatti, l’impossibilità di dimissioni “protette” in strutture dedicate può bloccare i posti letto di aree chirurgiche e generare anche per interventi di bassa complessità un motivo di mobilità verso strutture sanitarie fuori regione.

Inoltre, è stata prevista l’attivazione di posti letto di lungodegenza integrata con le azioni messe in campo per il potenziamento dell’assistenza territoriale e il finanziamento PNRR per la realizzazione degli Ospedali di Comunità.