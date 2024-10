FOGGIA – Il dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata, per la giornata di domani, allerta gialla in Puglia e Basilicata oltre che in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Calabria.

E valutato allerta arancione su parte della Puglia, in Veneto ed Emilia-Romagna. L’allerta rossa, invece, per rischio idraulico su settori dell’Emilia-Romagna.

Dal pomeriggio-sera di oggi, si prevedono inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Basilicata e Calabria, in estensione nella serata alla Puglia meridionale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Previsti venti da forti a burrasca di Bora, con rinforzi di burrasca forte, su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.