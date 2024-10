L’ex parlamentare Italo Bocchino, dopo un decennio lontano dalla politica a causa del fallimento di Gianfranco Fini, è tornato in televisione come opinionista di destra. Per questo, ringrazia due donne: Giorgia Meloni, per aver vinto le elezioni, e Lilli Gruber, che lo ha invitato a commentare la situazione politica su La7. Tuttavia, secondo Dagospia, la premier non avrebbe rapporti diretti con lui: «Io sono un giornalista indipendente e non vedrete mai il mio nome associato a Fratelli d’Italia per alcuna carica».