Gherardo Guidi è deceduto giovedì 3 ottobre nella sua casa alle 5 del mattino, all’età di 83 anni. È stato un’icona della Versilia, noto come patron della Capannina di Forte dei Marmi e della Bussola di Focette.

La sua vita rappresenta un pezzo significativo dell’Italia, quella che ha contribuito a costruire e vivere. Dopo aver rilevato la Capannina più di 25 anni fa, dopo una gestione fallimentare, Guidi ha riportato al centro della vita notturna eventi con i più grandi artisti, sia nazionali che internazionali.

Ex boxeur e batterista, Gherardo, sposato con Carla, iniziò la sua carriera aprendo La Sirenetta a Castelfranco di Sotto negli anni Sessanta. Successivamente, gestì il Carillon a Marina di Pietrasanta, per poi spostarsi a Firenze con I Tigli e aprire il Regine. In seguito, si trasferì a Bologna per gestire lo Sporting Club.

Negli anni Settanta tornò a Firenze, divenendo azionista della Fiorentina e acquistando la Capannina nel 1977. Nel 1982, dopo il successo del film “Sapore di mare”, prese in mano anche la Bussola.

Guidi era noto per la sua classe e il suo approccio vivace alla vita. Spesso affermava che «il nostro consigliere di maggioranza in Versilia è il sole». Tra gli artisti che ha supportato, Giorgio Panariello spicca, anche se si rammaricava di non essere riuscito a portare a Capannina nomi come Ella Fitzgerald o Yves Montand.

La musica era la sua grande passione; ricordava con affetto concerti come quello di Ray Charles e l’esibizione di una giovane Gloria Gaynor. La Capannina era diventata, negli anni, il locale più ambito della Versilia.

Nonostante il legame con la Capannina, Guidi considerava la Bussola il suo “primo amore”. Dopo averla acquistata nel 1981, seguì il consiglio del padre Angelo: «I soldi li hai o resti scoperto?».

Famosa per il suo stile intramontabile, la Capannina ha mantenuto il suo fascino nel tempo, rimanendo sostanzialmente invariata, come sottolineato dal giornalista Piero Paoli.

Le reazioni alla sua morte sono state numerose. Jerry Calà ha scritto su Facebook: «Gherardo amico mio, ti devo tanto e sarai sempre nel mio cuore. Sono vicino alla signora Carla e alla figlia Cristina».

Don Backy, noto cantautore, ha condiviso ricordi d’infanzia legati a Guidi, descrivendo come la loro amicizia fosse nata nei locali da ballo di Castelfranco di Sotto. «Per me, la notizia della sua morte è come se mi avessero strappato un braccio», ha detto, ricordando la sana rivalità musicale tra di loro.

Lo riporta Il Corriere della Sera