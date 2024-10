La Giunta regionale ha riconosciuto che, in linea con un precedente atto di indirizzo, è necessario individuare una scadenza per la conclusione delle operazioni legate alla ricostruzione post-sisma del 2002 nella provincia di Foggia. In questo contesto, è stata disposta la sospensione dei termini previsti per il recupero o la revoca delle risorse assegnate. La decisione è legata all’istituzione dell'”Osservatorio sulla ricostruzione” presso la Struttura Territoriale di Foggia, che avrà il compito di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti in tutte le amministrazioni comunali coinvolte.

L’Osservatorio dovrà operare rapidamente, considerando il tempo già trascorso, per fornire una valutazione completa che permetta alla Giunta regionale di stabilire, con un successivo provvedimento, come utilizzare le risorse residue derivanti dai piani di ricostruzione. A tal fine, sono stati stanziati 300.000 euro per l’Asset, destinati alla progettazione degli interventi.