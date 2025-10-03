Edizione n° 5842

NOMINA // Scatigna (FdI): “Nomina nuovo direttore generale di Adisu atto da campagna elettorale”
2 Ottobre 2025 - ore  11:41

CRONACA // Abusi su una quattordicenne, condannato a 5 anni e 4 mesi
2 Ottobre 2025 - ore  12:57

Bari, NAS chiudono ristorante in centro commerciale: trovata infestazione da blatte

CONTROLLI Bari, NAS chiudono ristorante in centro commerciale: trovata infestazione da blatte

L'intervento rientra nell'ambito di un'attività di controllo più ampia, volta alla tutela della salute pubblica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Bari // Cronaca //

I Carabinieri del NAS di Bari hanno effettuato controlli all’interno di un noto centro commerciale dell’area nord del capoluogo pugliese, dove è stata disposta la sospensione immediata di un’attività di ristorazione a causa di gravi carenze igienico-sanitarie.

La verifica è stata eseguita con il supporto del personale del SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell’ASL Bari-Area Nord, che ha confermato la presenza di un’infestazione da blatte all’interno dei locali del punto ristoro. Le condizioni riscontrate durante il controllo sono state ritenute incompatibili con la prosecuzione dell’attività, tanto da rendere necessaria la chiusura immediata dell’esercizio da parte dell’autorità sanitaria.

Durante l’ispezione sono stati inoltre sequestrati circa 10 chilogrammi di alimenti conservati in modo non conforme alla normativa vigente. All’esercente sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 3.000,00 euro. Il provvedimento di sospensione resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni igienicosanitarie richieste dalla legge e alla rimozione delle criticità accertate. L’intervento rientra nell’ambito di un’attività di controllo più ampia, volta alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare nei luoghi di grande afflusso.

