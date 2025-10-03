Campobasso, tragedia sulla Tangenziale Est: due vittime in un incidente stradale

Campobasso, 3 ottobre 2025 – Drammatico incidente questa mattina lungo la SS 710 “Tangenziale Est di Campobasso”, dove due persone hanno perso la vita in seguito a un violento scontro tra due veicoli.

L’impatto è avvenuto all’altezza del km 6,800. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma la gravità dello scontro ha reso necessario l’intervento immediato delle squadre Anas e delle Forze dell’Ordine.

A causa dell’incidente, la tangenziale è stata chiusa temporaneamente al traffico, con deviazioni predisposte sulla viabilità locale. I tecnici Anas sono al lavoro per garantire la sicurezza della carreggiata e consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due persone coinvolte. Gli agenti della Polizia Stradale hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il tratto interessato, uno dei più trafficati della rete viaria campobassana, resta particolarmente delicato per la sicurezza stradale. L’ennesima tragedia richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di prudenza alla guida e sul rispetto dei limiti di velocità.