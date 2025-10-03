Edizione n° 5843

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // A Foggia 700 in strada con la Cgil per Gaza e la Global Sumud Flotilla
3 Ottobre 2025 - ore  14:15

CALEMBOUR

TRUFFA // Arrestato promotore finanziario per truffa da oltre 2 milioni di euro
3 Ottobre 2025 - ore  12:51

Home // Cronaca // Campobasso, tragedia sulla Tangenziale Est: due vittime in un incidente stradale

TRAGEDIA Campobasso, tragedia sulla Tangenziale Est: due vittime in un incidente stradale

Campobasso, tragedia sulla Tangenziale Est: due vittime in un incidente stradale - ph rainews.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Campobasso, 3 ottobre 2025 – Drammatico incidente questa mattina lungo la SS 710 “Tangenziale Est di Campobasso”, dove due persone hanno perso la vita in seguito a un violento scontro tra due veicoli.

L’impatto è avvenuto all’altezza del km 6,800. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma la gravità dello scontro ha reso necessario l’intervento immediato delle squadre Anas e delle Forze dell’Ordine.

A causa dell’incidente, la tangenziale è stata chiusa temporaneamente al traffico, con deviazioni predisposte sulla viabilità locale. I tecnici Anas sono al lavoro per garantire la sicurezza della carreggiata e consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due persone coinvolte. Gli agenti della Polizia Stradale hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il tratto interessato, uno dei più trafficati della rete viaria campobassana, resta particolarmente delicato per la sicurezza stradale. L’ennesima tragedia richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di prudenza alla guida e sul rispetto dei limiti di velocità.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

