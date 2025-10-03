Caparezza a Bari, 'manifestiamo per giustizia a Gaza'

“Manifestiamo perché ci sia giustizia a Gaza. Ognuno di noi può fare la propria parte”.

Lo ha detto a Bari il cantautore Caparezza, in corteo con gli studenti e i sindacati di base in sostegno alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese.

“L’importante – ha aggiunto – è che non si spengano i riflettori e che non si ceda a queste continue demonizzazioni politiche su azioni che invece sono necessarie”. “Oggi – ha concluso – c’è una grande partecipazione qua a Bari, come anche la scorsa volta e spero sempre ci sia”.

