Capitanata, riutilizzo acque reflue. Piemontese: "Consegnato al territorio un'infrastruttura idrica innovativa"

Un investimento di oltre 20 milioni di euro, finanziato dalla Regione Puglia con fondi europei e FSC, rende possibile il riutilizzo delle acque reflue trattate dal depuratore di San Severo per irrigare oltre 7.500 ettari di terreno agricolo, supportando quasi 4.000 aziende del settore primario. L’iniziativa punta a ridurre gli sprechi, valorizzare le risorse idriche esistenti e rafforzare la competitività agricola in una zona strategica per l’economia pugliese.

Stamattina è stato presentato il completamento del Distretto irriguo 11 Fortore e il potenziamento dell’impianto di depurazione di San Severo, due interventi chiave per la gestione delle risorse idriche in Capitanata, alla presenza del vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, del dirigente della Sezione Risorse Idriche Andrea Zotti, della consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese Rossella Falcone, della direttrice generale di AQP Francesca Portincasa e dei vertici del Consorzio di Bonifica della Capitanata Giuseppe De Filippo e Francesco Santoro.

Il vicepresidente Piemontese ha dichiarato: «Consegniamo al territorio una delle infrastrutture idriche più innovative degli ultimi anni. Il riuso delle acque reflue per l’agricoltura significa meno sprechi, maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e competitività per migliaia di aziende agricole, facendo della Capitanata un laboratorio avanzato di sostenibilità idrica».

Il progetto ha reso possibile la realizzazione di un sistema integrato per il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, destinate all’irrigazione. Il depuratore di San Severo è stato modernizzato con linee di trattamento e affinamento conformi alla normativa europea, mentre il Distretto irriguo 11 Fortore è stato completato con condotte in pressione, vasche di accumulo e impianti di sollevamento, in grado di distribuire l’acqua trattata su oltre 7.500 ettari, servendo quasi 4.000 aziende agricole.

Si tratta di un modello avanzato di economia circolare applicato all’acqua, che riduce lo scarico in mare dei reflui e incrementa la disponibilità di risorsa idrica per il comparto agricolo, fondamentale per il PIL della Capitanata e della Puglia.