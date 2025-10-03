Edizione n° 5842

BALLON D'ESSAI

NOMINA // Scatigna (FdI): “Nomina nuovo direttore generale di Adisu atto da campagna elettorale”
2 Ottobre 2025 - ore  11:41

CALEMBOUR

CRONACA // Abusi su una quattordicenne, condannato a 5 anni e 4 mesi
2 Ottobre 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Capitanata, riutilizzo acque reflue. Piemontese: “Consegnato al territorio un’infrastruttura idrica innovativa”

INFRASTRUTTURA Capitanata, riutilizzo acque reflue. Piemontese: “Consegnato al territorio un’infrastruttura idrica innovativa”

Un investimento di oltre 20 milioni di euro rende possibile il riutilizzo delle acque reflue trattate dal depuratore di San Severo

Capitanata, riutilizzo acque reflue. Piemontese: "Consegnato al territorio un'infrastruttura idrica innovativa"

L'assessore Piemontese

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Cronaca // Economia //

Un investimento di oltre 20 milioni di euro, finanziato dalla Regione Puglia con fondi europei e FSC, rende possibile il riutilizzo delle acque reflue trattate dal depuratore di San Severo per irrigare oltre 7.500 ettari di terreno agricolo, supportando quasi 4.000 aziende del settore primario. L’iniziativa punta a ridurre gli sprechi, valorizzare le risorse idriche esistenti e rafforzare la competitività agricola in una zona strategica per l’economia pugliese.

Stamattina è stato presentato il completamento del Distretto irriguo 11 Fortore e il potenziamento dell’impianto di depurazione di San Severo, due interventi chiave per la gestione delle risorse idriche in Capitanata, alla presenza del vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, del dirigente della Sezione Risorse Idriche Andrea Zotti, della consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese Rossella Falcone, della direttrice generale di AQP Francesca Portincasa e dei vertici del Consorzio di Bonifica della Capitanata Giuseppe De Filippo e Francesco Santoro.

Capitanata, riutilizzo acque reflue

Il vicepresidente Piemontese ha dichiarato: «Consegniamo al territorio una delle infrastrutture idriche più innovative degli ultimi anni. Il riuso delle acque reflue per l’agricoltura significa meno sprechi, maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e competitività per migliaia di aziende agricole, facendo della Capitanata un laboratorio avanzato di sostenibilità idrica».

Il progetto ha reso possibile la realizzazione di un sistema integrato per il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, destinate all’irrigazione. Il depuratore di San Severo è stato modernizzato con linee di trattamento e affinamento conformi alla normativa europea, mentre il Distretto irriguo 11 Fortore è stato completato con condotte in pressione, vasche di accumulo e impianti di sollevamento, in grado di distribuire l’acqua trattata su oltre 7.500 ettari, servendo quasi 4.000 aziende agricole.

Si tratta di un modello avanzato di economia circolare applicato all’acqua, che riduce lo scarico in mare dei reflui e incrementa la disponibilità di risorsa idrica per il comparto agricolo, fondamentale per il PIL della Capitanata e della Puglia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.