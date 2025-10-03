Edizione n° 5843

Home // Cronaca // Confartigianato Foggia: la “nuova squadra” è uno strappo alle regole. “Cresce l’indignazione”

"STRAPPO" Confartigianato Foggia: la “nuova squadra” è uno strappo alle regole. “Cresce l’indignazione”

Malumori tra gli associati dopo la riconferma di Vincenzo Simeone e la nomina della nuova squadra dirigente.

Confartigianato Imprese Foggia si rinnova e guarda al futuro. Nomi del Consiglio direttivo

Confartigianato Imprese Foggia si rinnova e guarda al futuro. Nomi del Consiglio direttivo - FOTO GIA' PUBBLICATA, PRECEDENTE COMUNICATO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia, 3 ottobre 2025 –

L’annuncio della “nuova squadra” di Confartigianato Imprese Foggia, con la riconferma del presidente Vincenzo Simeone e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e della Segreteria, non è stato accolto da tutti con favore. Tra gli associati, e in particolare tra alcuni ex membri della Giunta, emergono malumori, critiche e prese di distanza.

Secondo queste voci, l’operazione non corrisponderebbe all’auspicata volontà di “guardare al futuro con una visione chiara” e di “essere vicina agli artigiani”, ma sarebbe il segnale di una frattura interna, legata al rispetto delle regole statutarie e alla rappresentatività dell’associazione.

Le contestazioni

Le critiche riguardano principalmente tre aspetti:

  • Scadenza del mandato: secondo alcuni associati, il mandato del presidente era giunto a scadenza a gennaio 2025, dopo un lungo periodo di inattività. La nuova convocazione sarebbe stata percepita come controversa.

  • Trasparenza delle elezioni: diversi membri si chiedono in che modo siano stati coinvolti i soci, sottolineando la necessità di un processo elettivo chiaro e condiviso.

  • Coinvolgimento degli organi superiori: viene segnalata l’assenza di interventi o chiarimenti da parte delle strutture regionale e nazionale, nonostante sollecitazioni in merito.

I nodi interni

A preoccupare ulteriormente è l’erosione della base associativa: secondo quanto riportato da alcuni iscritti, oltre il 70% dei soci avrebbe presentato disdetta nel solo mese di settembre. L’articolo che annuncia la nuova squadra starebbe inoltre alimentando ulteriori richieste di recesso, segno di una spaccatura sempre più evidente.

Una crisi di rappresentatività?

L’associazione, storicamente punto di riferimento per il tessuto artigianale del territorio, attraversa dunque una fase delicata. Alcuni imprenditori locali sottolineano come, alla luce di queste dinamiche, sia necessario un confronto trasparente e inclusivo, capace di restituire fiducia agli associati.

“È importante che un’organizzazione di categoria – commentano alcuni membri critici – torni ad essere un luogo di partecipazione e tutela, non di divisione. L’artigianato foggiano merita un’associazione forte, coesa e in grado di rappresentare realmente le esigenze delle imprese”.

