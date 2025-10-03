nido di cicogna bianca e nidi dei passeri - oasi lago salso - ph Caldarella

Roma, 3 ottobre 2025 – La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato da un gruppo di cittadini e società di Manfredonia contro la Regione Puglia, in merito all’istituzione dell’Oasi di protezione Lago Salso e al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023.

Il contenzioso nasce nel 2021, quando diversi proprietari terrieri e imprese locali hanno impugnato davanti al Tar Puglia le delibere regionali che avevano approvato e rettificato il Piano Faunistico.

I ricorrenti lamentavano: la mancata notifica individuale delle decisioni che incidevano sui loro terreni; l’omessa pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Manfredonia; l’erroneità della perimetrazione dei fondi destinati alla nuova area protetta.

Il Tar, con sentenza del marzo 2023, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione. Successivamente, con decisione del giugno 2024, il Consiglio di Stato aveva riconosciuto la legittimazione dei ricorrenti ma aveva comunque respinto la gran parte delle doglianze, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi di appello.

A dicembre 2024, i proprietari hanno presentato un nuovo ricorso, questa volta per revocazione (strumento straordinario previsto dall’art. 395 c.p.c.), sostenendo che il Consiglio di Stato avesse omesso di esaminare una parte delle loro censure, in particolare la mancata affissione delle delibere all’Albo pretorio comunale.

La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, ha respinto l’argomentazione, sostenendo sia l’inammissibilità del ricorso sia l’infondatezza delle accuse.

Nella sentenza depositata il 3 ottobre 2025, il Collegio – presieduto da Sergio De Felice con estensore Marco Poppi – ha chiarito che:

il rimedio della revocazione è utilizzabile solo in caso di errore di fatto macroscopico, ossia quando il giudice abbia supposto inesistente un fatto documentalmente provato; non è ammesso, invece, usarlo per contestare valutazioni giuridiche già compiute nel precedente giudizio.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, nella decisione del 2024 era stato effettivamente preso in esame anche il tema della pubblicità legale delle delibere. La Sezione aveva infatti ritenuto che le modalità adottate dalla Regione – comprese le pubblicazioni telematiche – fossero conformi alla normativa vigente, letta in combinato disposto con l’art. 21-bis della legge 241/1990.

Ne consegue che non vi è stata alcuna “svista” del Collegio, ma una valutazione di merito, non sindacabile attraverso il rimedio straordinario della revocazione.

Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, quantificate in 3.000 euro oltre oneri di legge.