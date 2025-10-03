Edizione n° 5843

BARLETTA Due 17enni scomparse a Barletta, ricerche in corso

Secondo quanto denunciato dai familiari ai carabinieri, le ragazze sono uscite di casa nella prima mattinata di ieri per raggiungere la scuola dove però non sono mai arrivate.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Barletta // Cronaca //

ANSA. Sono in corso a Barletta le ricerche di due ragazze di 17 anni di cui si sono perse le tracce da ieri.

Si tratta di due amiche, entrambe iscritte al liceo di Scienze umane Casardi della città. Una delle due compirà 18 anni a dicembre, l’altra invece a febbraio. La prefettura della provincia Barletta-Andria-Trani ha attivato il piano per le persone scomparse mentre i militari hanno acquisito i tabulati dei loro cellulari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

