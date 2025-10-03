Edizione n° 5842

BALLON D'ESSAI

NOMINA // Scatigna (FdI): “Nomina nuovo direttore generale di Adisu atto da campagna elettorale”
2 Ottobre 2025 - ore  11:41

CALEMBOUR

CRONACA // Abusi su una quattordicenne, condannato a 5 anni e 4 mesi
2 Ottobre 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Flottiglia, Greenpeace Italia chiede a Tajani informazioni sugli attivisti italiani

INFORMAZIONI Flottiglia, Greenpeace Italia chiede a Tajani informazioni sugli attivisti italiani

Greenpeace Italia ha inviato una lettera al Ministro degli Esteri Antonio Tajani chiedendo informazioni urgenti sulle condizioni delle persone fermate

Flottiglia, Greenpeace Italia chiede a Tajani informazioni sugli attivisti italiani

Antonio Tajani, Ministro degli Esteri - Fonte Immagine: esteri.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Cronaca // Primo piano //

Dopo l’arresto in acque internazionali degli equipaggi della Global Sumud Flotilla (GSF) da parte delle forze armate israeliane, Greenpeace Italia ha inviato una lettera al Ministro degli Esteri Antonio Tajani chiedendo informazioni urgenti sulle condizioni delle persone fermate. Tra queste ci sono cinque attivisti italiani che si erano aggregati alla flottiglia a titolo personale, ma con una scelta sostenuta dall’associazione: Sara Masi, Irene Soldati, Federica Frascà, Marco Orefice e Gonzalo di Pretoro.

Nella lettera, sottoscritta dalla Direttrice Esecutiva Chiara Campione e dal Presidente Ivan Novelli, Greenpeace denuncia che le imbarcazioni della GSF sono state abbordate in violazione del Diritto Internazionale, con equipaggi e ospiti tratti in arresto mentre navigavano in acque internazionali. Gli attivisti italiani, fino a poche ore fa a bordo della nave Aurora, sarebbero attualmente sottoposti a fermo da parte delle autorità israeliane.

Greenpeace segnala che i volontari sono sottoposti a forte pressione psicologica e si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità, con la loro incolumità in serio pericolo. Non è chiaro se il fermo rientri nei parametri di un arresto regolare o possa configurarsi come un sequestro.

L’associazione chiede al Ministro garanzie pubbliche e informazioni immediate sullo stato di salute e la sicurezza degli attivisti, sottolineando che le strutture diplomatiche e consolari italiane sono già operative per garantire la tutela, l’assistenza e un celere rientro in patria dei cittadini coinvolti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.