Flottiglia, Greenpeace Italia chiede a Tajani informazioni sugli attivisti italiani

Dopo l’arresto in acque internazionali degli equipaggi della Global Sumud Flotilla (GSF) da parte delle forze armate israeliane, Greenpeace Italia ha inviato una lettera al Ministro degli Esteri Antonio Tajani chiedendo informazioni urgenti sulle condizioni delle persone fermate. Tra queste ci sono cinque attivisti italiani che si erano aggregati alla flottiglia a titolo personale, ma con una scelta sostenuta dall’associazione: Sara Masi, Irene Soldati, Federica Frascà, Marco Orefice e Gonzalo di Pretoro.

Nella lettera, sottoscritta dalla Direttrice Esecutiva Chiara Campione e dal Presidente Ivan Novelli, Greenpeace denuncia che le imbarcazioni della GSF sono state abbordate in violazione del Diritto Internazionale, con equipaggi e ospiti tratti in arresto mentre navigavano in acque internazionali. Gli attivisti italiani, fino a poche ore fa a bordo della nave Aurora, sarebbero attualmente sottoposti a fermo da parte delle autorità israeliane.

Greenpeace segnala che i volontari sono sottoposti a forte pressione psicologica e si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità, con la loro incolumità in serio pericolo. Non è chiaro se il fermo rientri nei parametri di un arresto regolare o possa configurarsi come un sequestro.

L’associazione chiede al Ministro garanzie pubbliche e informazioni immediate sullo stato di salute e la sicurezza degli attivisti, sottolineando che le strutture diplomatiche e consolari italiane sono già operative per garantire la tutela, l’assistenza e un celere rientro in patria dei cittadini coinvolti.