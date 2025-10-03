Edizione n° 5842

BALLON D'ESSAI

NOMINA // Scatigna (FdI): “Nomina nuovo direttore generale di Adisu atto da campagna elettorale”
2 Ottobre 2025 - ore  11:41

CALEMBOUR

CRONACA // Abusi su una quattordicenne, condannato a 5 anni e 4 mesi
2 Ottobre 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, Mino Di Chiara (Psi): “Inopportuno indire concorsi e mobilità interna in questo periodo”

INOPPORTUNO Foggia, Mino Di Chiara (Psi): “Inopportuno indire concorsi e mobilità interna in questo periodo”

Di Chiara esprime perplessità sulle nuove procedure di assunzione e mobilità interna avviate dal Comune di Foggia in piena campagna elettorale

Foggia, Mino Di Chiara (Psi): "Inopportuno indire concorsi e mobilità interna in questo periodo"

Mino Di Chiara - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

Il Partito Socialista Italiano esprime perplessità sulle nuove procedure di assunzione e mobilità interna avviate dal Comune di Foggia in piena campagna elettorale. A sollevare la critica è Mino Di Chiara, consigliere comunale, capogruppo e segretario cittadino del Psi, che parla a nome di tutto il partito: «È inopportuno indire concorsi, mobilità interna e scorrimento di graduatorie in questo periodo».

Le preoccupazioni dei socialisti sono emerse ieri durante una segreteria congiunta provinciale e cittadina, dedicata alla campagna elettorale in vista delle Regionali, nella quale il partito sostiene Giulio Scapato. Oltre al tema elettorale, è stato affrontato anche il nodo delle 26 nuove assunzioni previste attraverso sei procedure concorsuali aperte da oggi.

Il Psi critica inoltre la gestione delle stabilizzazioni degli accompagnatori scuolabus, sottolineando l’esigenza di dare un esempio di correttezza e trasparenza. Di Chiara aggiunge: «In una campagna elettorale sentita come quella attuale, non è opportuno bandire concorsi o selezioni interne che possano diventare oggetto di strumentalizzazioni. L’Amministrazione avrebbe fatto bene a sospendere tutte le procedure da settembre a fine novembre».

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.