Foggia, Mino Di Chiara (Psi): "Inopportuno indire concorsi e mobilità interna in questo periodo"

Il Partito Socialista Italiano esprime perplessità sulle nuove procedure di assunzione e mobilità interna avviate dal Comune di Foggia in piena campagna elettorale. A sollevare la critica è Mino Di Chiara, consigliere comunale, capogruppo e segretario cittadino del Psi, che parla a nome di tutto il partito: «È inopportuno indire concorsi, mobilità interna e scorrimento di graduatorie in questo periodo».

Le preoccupazioni dei socialisti sono emerse ieri durante una segreteria congiunta provinciale e cittadina, dedicata alla campagna elettorale in vista delle Regionali, nella quale il partito sostiene Giulio Scapato. Oltre al tema elettorale, è stato affrontato anche il nodo delle 26 nuove assunzioni previste attraverso sei procedure concorsuali aperte da oggi.

Il Psi critica inoltre la gestione delle stabilizzazioni degli accompagnatori scuolabus, sottolineando l’esigenza di dare un esempio di correttezza e trasparenza. Di Chiara aggiunge: «In una campagna elettorale sentita come quella attuale, non è opportuno bandire concorsi o selezioni interne che possano diventare oggetto di strumentalizzazioni. L’Amministrazione avrebbe fatto bene a sospendere tutte le procedure da settembre a fine novembre».

Lo riporta foggiatoday.it.