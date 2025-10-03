Edizione n° 5843

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // A Foggia 700 in strada con la Cgil per Gaza e la Global Sumud Flotilla
3 Ottobre 2025 - ore  14:15

CALEMBOUR

TRUFFA // Arrestato promotore finanziario per truffa da oltre 2 milioni di euro
3 Ottobre 2025 - ore  12:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Foggia. Ottobre, mese della prevenzione: diagnosi precoce e nuove tecnologie contro il tumore al seno

CASA DI CURA VILLA IGEA Foggia. Ottobre, mese della prevenzione: diagnosi precoce e nuove tecnologie contro il tumore al seno

A sostegno di questa battaglia, l’ambulatorio di senologia della Casa di cura Prof. Brodetti Villa Igea – Gruppo Salatto, diretto dal dottor Antonio De Serio, si è dotato di un mammografo tridimensionale di ultima generazione

Manfredonia. Ottobre, mese della prevenzione: diagnosi precoce e nuove tecnologie contro il tumore al seno

Manfredonia. Ottobre, mese della prevenzione: diagnosi precoce e nuove tecnologie contro il tumore al seno - casadicurasanmichele

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Foggia. Ogni anno, in Italia, circa 55.000 donne ricevono una diagnosi di tumore al seno. Una patologia che, se individuata in tempo, può essere curata con maggiore efficacia, migliorando significativamente la sopravvivenza e la qualità di vita delle pazienti. Non a caso, ottobre è riconosciuto a livello internazionale come il mese dedicato alla prevenzione del carcinoma mammario, con iniziative e campagne di sensibilizzazione rivolte alle donne di tutte le età.

L’importanza della diagnosi precoce

Gli esperti ribadiscono con forza che la prevenzione secondaria, ossia la diagnosi precoce attraverso controlli regolari, è lo strumento più efficace per ridurre la mortalità legata al tumore al seno. Un controllo periodico permette infatti di individuare lesioni in fase iniziale, quando le possibilità di cura sono molto più elevate e meno invasive.

Tecnologia all’avanguardia a Foggia

A sostegno di questa battaglia, l’ambulatorio di senologia della Casa di cura Prof. Brodetti Villa Igea – Gruppo Salatto, diretto dal dottor Antonio De Serio, si è dotato di un mammografo tridimensionale di ultima generazione. Questo strumento avanzato consente di ottenere immagini ad altissima definizione, aumentando sensibilmente la precisione diagnostica e riducendo i margini di errore.

“Disporre di tecnologie di questo livello – sottolinea il dottor De Serio – significa offrire alle pazienti la possibilità di una diagnosi tempestiva e accurata. Un passo fondamentale non solo per salvare vite, ma anche per garantire percorsi terapeutici più mirati e meno invasivi”.

Un invito alla prevenzione

La Casa di cura Villa Igea invita tutte le donne a non trascurare i controlli periodici e a prenotare una visita senologica, ricordando che la prevenzione può fare la differenza.

Per informazioni e prenotazioni:
📲 351 433 9602
🔗 www.villaigea.org/prenota-una-visita-specialistica

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.