Manfredonia. Ottobre, mese della prevenzione: diagnosi precoce e nuove tecnologie contro il tumore al seno

Foggia. Ogni anno, in Italia, circa 55.000 donne ricevono una diagnosi di tumore al seno. Una patologia che, se individuata in tempo, può essere curata con maggiore efficacia, migliorando significativamente la sopravvivenza e la qualità di vita delle pazienti. Non a caso, ottobre è riconosciuto a livello internazionale come il mese dedicato alla prevenzione del carcinoma mammario, con iniziative e campagne di sensibilizzazione rivolte alle donne di tutte le età.

L’importanza della diagnosi precoce

Gli esperti ribadiscono con forza che la prevenzione secondaria, ossia la diagnosi precoce attraverso controlli regolari, è lo strumento più efficace per ridurre la mortalità legata al tumore al seno. Un controllo periodico permette infatti di individuare lesioni in fase iniziale, quando le possibilità di cura sono molto più elevate e meno invasive.

Tecnologia all’avanguardia a Foggia

A sostegno di questa battaglia, l’ambulatorio di senologia della Casa di cura Prof. Brodetti Villa Igea – Gruppo Salatto, diretto dal dottor Antonio De Serio, si è dotato di un mammografo tridimensionale di ultima generazione. Questo strumento avanzato consente di ottenere immagini ad altissima definizione, aumentando sensibilmente la precisione diagnostica e riducendo i margini di errore.

“Disporre di tecnologie di questo livello – sottolinea il dottor De Serio – significa offrire alle pazienti la possibilità di una diagnosi tempestiva e accurata. Un passo fondamentale non solo per salvare vite, ma anche per garantire percorsi terapeutici più mirati e meno invasivi”.

Un invito alla prevenzione

La Casa di cura Villa Igea invita tutte le donne a non trascurare i controlli periodici e a prenotare una visita senologica, ricordando che la prevenzione può fare la differenza.

Per informazioni e prenotazioni:

📲 351 433 9602

🔗 www.villaigea.org/prenota-una-visita-specialistica