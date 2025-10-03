Un frammento di conversazione, breve ma denso di interrogativi, rischia di riaccendere il dibattito attorno al caso Garlasco. Si tratta dell’intercettazione tra Andrea Sempio e i suoi genitori risalente al febbraio 2017, resa nota per la prima volta dal programma televisivo Mattino Cinque. La registrazione si apre con una frase che, per il suo contenuto, non poteva passare inosservata: «Ma vi ha dato degli altri soldi?». Eppure, sorprendentemente, quell’espressione non compare né nel brogliaccio redatto dagli inquirenti, né nella trascrizione ufficiale agli atti.

Andrea Sempio, vicino di casa di Chiara Poggi e già finito al centro delle cronache giudiziarie come possibile autore alternativo del delitto, era tornato sotto la lente degli investigatori nel 2017, prima di vedersi archiviare la posizione. In quell’occasione, poco prima di presentarsi davanti ai magistrati per l’interrogatorio, venne captato mentre dialogava con i genitori: il padre nello studio degli avvocati, la madre in auto. Una conversazione privata, dunque, ma sufficiente a sollevare nuove ombre.

I dubbi della difesa di Stasi

Secondo l’avvocato Antonio De Rensis, storico legale di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, l’omissione non può essere liquidata come un dettaglio secondario. «È la prima frase che si sente nella registrazione – osserva – e riguarda un tema delicato come il denaro. Non è un commento generico del tipo “com’è andata?”, ma un riferimento preciso che meritava di essere approfondito».

De Rensis sottolinea che, pur potendo trattarsi di una coincidenza, la circostanza alimenta legittimi sospetti: com’è possibile che proprio quella battuta iniziale, così netta, non sia stata riportata negli atti ufficiali? Il rischio, a suo dire, è che un dettaglio potenzialmente utile alle indagini sia stato lasciato cadere senza spiegazioni convincenti.

La versione dell’avvocato di Sempio

Di segno opposto la lettura del legale di Andrea Sempio, l’avvocato Massimo Lovati, che invita a ridimensionare la portata di quelle parole. «Si tratta di un’espressione priva di significato incriminante», ha dichiarato, ricordando come le intercettazioni furono disposte da Mario Venditti, all’epoca procuratore aggiunto di Pavia.

Lovati evidenzia un aspetto procedurale: non solo fu lo stesso Venditti a chiedere le registrazioni, ma fu anche colui che le conservò negli archivi della procura per ben otto anni. In quest’ottica, l’assenza della frase nel brogliaccio non apparirebbe come un’omissione dolosa, ma come una svista o una semplificazione tecnica. Una circostanza che, per la difesa, non muta la sostanza delle indagini: Sempio, archiviato nel 2017 e nuovamente nel 2020, non sarebbe mai emerso come indiziato credibile.

Il ruolo del magistrato Venditti

A rendere ancora più complessa la vicenda è la figura di Mario Venditti, magistrato finito successivamente al centro di un’indagine per corruzione. Fu lui a richiedere l’archiviazione delle posizioni di Sempio, sia nel 2017 sia tre anni dopo. La sua condotta, oggi riletta alla luce delle contestazioni a suo carico, apre un ulteriore fronte di discussione: se anche l’interpretazione della difesa fosse corretta e la frase sui “soldi” non avesse alcun rilievo, resta il fatto che la gestione dell’intercettazione dipese interamente da un magistrato la cui figura è oggi discussa.

Per De Rensis, dunque, non è sufficiente affermare che «le intercettazioni le dispose Venditti». Il punto, insiste, è capire se furono svolte e trattate con la dovuta accuratezza: «Predisporre un atto è un conto, eseguirlo bene è un altro».

Un enigma ancora aperto

Il cosiddetto “mistero della frase sui soldi” non introduce nuove prove, ma ripropone un tema già noto nel caso Garlasco: la presenza di piste alternative mai del tutto esplorate. La Procura sta valutando se approfondire le circostanze legate a quell’intercettazione, soprattutto per chiarire se l’omissione fu un errore materiale o se ci fu una scelta consapevole di non riportare quelle parole.

Al momento, l’interpretazione resta sospesa tra due poli: da un lato la visione della difesa di Sempio, che parla di un dettaglio insignificante, dall’altro quella di chi, come l’avvocato di Stasi, ravvisa nella coincidenza una falla che meriterebbe ulteriori verifiche.

Quel che è certo è che il caso Garlasco, a distanza di oltre quindici anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a produrre spunti inediti e a dividere opinioni tra sospetti, archiviazioni e misteri che sembrano non trovare mai una parola definitiva.

