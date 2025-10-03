MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo verso la riqualificazione urbana sostenibile. Con la determinazione n. 1774 del 29 settembre 2025, il dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, ha formalizzato l’affidamento diretto all’ing. Raffaele Pio Fidanza per i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi al completamento del giardino pubblico denominato Senior Park.

Il “Senior Park” rientra nel programma di sviluppo urbano sostenibile finanziato attraverso il POR FESR – FSE 2014/2020, che ha visto la collaborazione tra i Comuni di Manfredonia e Zapponeta. L’iniziativa, partita con uno studio di fattibilità approvato nel 2019, ha già beneficiato di un finanziamento di sei milioni di euro. I lavori principali si sono conclusi nel giugno 2025, ma resta da completare la parte libera del lotto per restituire alla città un parco multifunzionale, pensato per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare l’area circostante.

Il servizio di progettazione e direzione lavori è stato aggiudicato tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, con procedura di confronto preventivi. L’offerta presentata dall’ing. Fidanza ammonta a 12.116,48 euro (oltre IVA e oneri di legge), per un totale complessivo di 15.373,39 euro. La spesa trova copertura nel bilancio comunale 2025-2027, approvato lo scorso marzo.