Manfredonia, domenica 5 ottobre ci sarà la gara regionale di canoa davanti al Castello

Domenica 5 ottobre, dalle ore 8, nello scenario delle limpide acque antistanti la spiaggia del maestoso Castello di Manfredonia si terrà una gara regionale di canoa organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, in collaborazione con la FICK – Federazione Italiana Canoa Kayak – Delegazione Regionale Puglia.

L’evento sportivo a carattere regionale vedrà impegnate numerose imbarcazioni e atleti provenienti da tutta la puglia, e si articolerà in numerose categorie sui 200 metri – Ragazzi, Junior, Senior, Master – Canoagiovani 200 metri e Paracanoa, maschili e femminili. La manifestazione inizierà alle ore 8 con gli accrediti preliminari, le gare si svolgeranno dalle ore 9, e termineranno con la premiazione dalle ore 10,30 presso la sede di Viale Miramare della Lega Navale di Manfredonia.

L’evento che rientra nel novero del circuito MANFREDONIA FESTIVAL, vede anche i prestigiosi patrocini di: Città di Manfredonia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, LIONS Puglia, Associaz. Naz. Marinai d’Italia – Manfredonia, ANDOS-Foggia, Croce Rossa Italiana – Manfredonia. “La Sezione di Manfredonia della Lega Navale Italiana è orgogliosa di questa manifestazione, a carattere regionale che sancisce il definitivo e stabile ritorno di questa disciplina tra le altre attività sportive nautiche svolte, come Vela, Nuoto, e PescaSportiva, che ci vedono storici protagonisti nel golfo di Manfredonia e non solo” – ha sottolineato entusiasticamente il Presidente, Francesco Brunetti.