Home // Manfredonia // Manfredonia, Fratelli d’Italia: entusiasmo per la candidatura di Liliana Rinaldi alle Regionali 2025

RINALDI Manfredonia, Fratelli d’Italia: entusiasmo per la candidatura di Liliana Rinaldi alle Regionali 2025

Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Vincenzo LoRiso, a nome di dirigenti e iscritti del partito, ha sottolineato la fiducia riposta nella candidata

Manfredonia, la consigliera Liliana Rinaldi entra in Fratelli d’Italia

LILIANA RINALDI PH SAVERIO DE NITTIS

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Manfredonia ha espresso piena soddisfazione per la candidatura di Liliana Rinaldi alle prossime elezioni regionali in Puglia, in programma il 23 e 24 novembre 2025.

Figura di spicco nel panorama politico locale, Rinaldi è conosciuta per la sua competenza e il suo stile garbato. Nel corso della sua carriera politica è stata eletta due volte in consiglio comunale a Manfredonia e ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale, con deleghe importanti nei settori delle aree protette, dell’istruzione e dell’edilizia scolastica.

Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Vincenzo LoRiso, a nome di dirigenti e iscritti del partito, ha sottolineato la fiducia riposta nella candidata:

“Siamo certi che Liliana Rinaldi saprà rappresentare al meglio le istanze dei cittadini di Manfredonia e dell’intera provincia di Foggia in consiglio regionale.”

Con questa candidatura, Fratelli d’Italia punta a rafforzare la propria presenza sul territorio, affidandosi a una figura radicata nella comunità e capace di interpretarne le esigenze.

1 commenti su "Manfredonia, Fratelli d’Italia: entusiasmo per la candidatura di Liliana Rinaldi alle Regionali 2025"

  1. Entusiasmo.L Italia sta andando sempre di più affondo ormai il debito pubblico è uno dei più alti . Entusiasmo quando arrivano le votazioni tutti bei samaritani tutt’ alle regioni al governo ai comune destra sinistra siete tutti uguali troppe poltrone troppi partiti avete sete di soldi

Lascia un commento

