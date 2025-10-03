Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Manfredonia ha espresso piena soddisfazione per la candidatura di Liliana Rinaldi alle prossime elezioni regionali in Puglia, in programma il 23 e 24 novembre 2025.

Figura di spicco nel panorama politico locale, Rinaldi è conosciuta per la sua competenza e il suo stile garbato. Nel corso della sua carriera politica è stata eletta due volte in consiglio comunale a Manfredonia e ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale, con deleghe importanti nei settori delle aree protette, dell’istruzione e dell’edilizia scolastica.

Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Vincenzo LoRiso, a nome di dirigenti e iscritti del partito, ha sottolineato la fiducia riposta nella candidata:

“Siamo certi che Liliana Rinaldi saprà rappresentare al meglio le istanze dei cittadini di Manfredonia e dell’intera provincia di Foggia in consiglio regionale.”

Con questa candidatura, Fratelli d’Italia punta a rafforzare la propria presenza sul territorio, affidandosi a una figura radicata nella comunità e capace di interpretarne le esigenze.