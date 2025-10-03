Edizione n° 5843

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // A Foggia 700 in strada con la Cgil per Gaza e la Global Sumud Flotilla
3 Ottobre 2025 - ore  14:15

CALEMBOUR

TRUFFA // Arrestato promotore finanziario per truffa da oltre 2 milioni di euro
3 Ottobre 2025 - ore  12:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Il ricordo di un amico: Antonio Palumbo

PALUMBO Manfredonia. Il ricordo di un amico: Antonio Palumbo

Testo a cura di Claudio Castriotta

Manfredonia. Il ricordo di un amico Antonio Palumbo

Manfredonia. Il ricordo di un amico Antonio Palumbo - ph claudio castriotta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia – Nel tempo che ci conduce alla commemorazione dei Santi e dei Defunti, riaffiora in modo naturale il bisogno del ricordo. È un sentimento che abita l’anima e il cuore, anche quando il tempo sembra aver allontanato la ferita. Perdere un amico, soprattutto da ragazzi, è una prova dura: un’assenza improvvisa, spesso dovuta a una malattia, che lascia dietro di sé il silenzio, proprio quando la vita avrebbe dovuto risuonare di entusiasmo e vitalità.

Oggi, più di ieri, avvertiamo quanto manchi il rispetto, quel rispetto che un tempo era linfa di una società diversa, forse più semplice ma certamente più dignitosa. Eravamo figli di un’epoca che coltivava passioni autentiche, nello sport, nel sociale, nella quotidianità. Affrontavamo la vita con leggerezza anche di fronte ai suoi pesi, e in quella leggerezza sapevamo ritrovare dignità.

Ricordare un amico significa non lasciarlo mai andare via del tutto. In questo periodo particolare, in cui la memoria si fa preghiera, comprendiamo che la nostra esistenza è un viaggio: vivere nel mondo significa anche prepararsi a tornare in un altrove, un luogo di riposo eterno che possiamo chiamare “nuovo tempo”.

Un tempo in cui Antonio Palumbo continuerà a vivere, nel cuore e nel ricordo di chi lo ha conosciuto e amato.

1 commenti su "Manfredonia. Il ricordo di un amico: Antonio Palumbo"

  1. Con Antonio Palumbo siamo stati compagni classe – scuola media – e amici. Era un ragazzo pieno di vita, intelligente, bravo, educato, schietto e allegro. La malattia lo colpì quasi all’improvviso. Anche quando era consapevole che stava per lasciarci… continuava scherzare, a sorridere e a prendere in giro gli amici e le persone che gli volevano bene.
    Antonio, per me, è una di quelle persone che vorrò rivedere e abbracciare per primo subito dopo questo mio “pellegrinaggio” terreno.
    Arrivederci, amico mio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.