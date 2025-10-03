Manfredonia. Il ricordo di un amico Antonio Palumbo

Manfredonia – Nel tempo che ci conduce alla commemorazione dei Santi e dei Defunti, riaffiora in modo naturale il bisogno del ricordo. È un sentimento che abita l’anima e il cuore, anche quando il tempo sembra aver allontanato la ferita. Perdere un amico, soprattutto da ragazzi, è una prova dura: un’assenza improvvisa, spesso dovuta a una malattia, che lascia dietro di sé il silenzio, proprio quando la vita avrebbe dovuto risuonare di entusiasmo e vitalità.

Oggi, più di ieri, avvertiamo quanto manchi il rispetto, quel rispetto che un tempo era linfa di una società diversa, forse più semplice ma certamente più dignitosa. Eravamo figli di un’epoca che coltivava passioni autentiche, nello sport, nel sociale, nella quotidianità. Affrontavamo la vita con leggerezza anche di fronte ai suoi pesi, e in quella leggerezza sapevamo ritrovare dignità.

Ricordare un amico significa non lasciarlo mai andare via del tutto. In questo periodo particolare, in cui la memoria si fa preghiera, comprendiamo che la nostra esistenza è un viaggio: vivere nel mondo significa anche prepararsi a tornare in un altrove, un luogo di riposo eterno che possiamo chiamare “nuovo tempo”.

Un tempo in cui Antonio Palumbo continuerà a vivere, nel cuore e nel ricordo di chi lo ha conosciuto e amato.