Edizione n° 5842

BALLON D'ESSAI

NOMINA // Scatigna (FdI): “Nomina nuovo direttore generale di Adisu atto da campagna elettorale”
2 Ottobre 2025 - ore  11:41

CALEMBOUR

CRONACA // Abusi su una quattordicenne, condannato a 5 anni e 4 mesi
2 Ottobre 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. “Lettura di dissenso”: voci per Gaza, parole per la pace

INIZIATIVA Manfredonia. “Lettura di dissenso”: voci per Gaza, parole per la pace

Un momento di silenzio, parole condivise e libri alzati come simbolo di resistenza pacifica

Manfredonia. “Lettura di dissenso”: voci per Gaza, parole per la pace

Manfredonia. “Lettura di dissenso”: voci per Gaza, parole per la pace

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Un momento di silenzio, parole condivise e libri alzati come simbolo di resistenza pacifica. Sabato 4 ottobre, alle ore 18:30, presso la Libreria Mondadori, si terrà l’iniziativa “Lettura di dissenso – Voci per Gaza, parole per la pace”, una manifestazione che sceglie la cultura come strumento di dialogo e di solidarietà. L’evento invita tutte e tutti a portare un libro, una poesia, una testimonianza o un testo che parli di libertà, giustizia e diritti umani. Non solo letture: saranno benvenuti anche cartelloni e messaggi scritti, in un clima di partecipazione aperta e non violenta.

L’incontro sarà scandito da letture collettive, da un minuto di silenzio con i libri alzati e da momenti di riflessione condivisa. L’obiettivo è costruire uno spazio di confronto e di pace, in risposta al dramma che si consuma a Gaza, attraverso la forza delle parole. Gli organizzatori sottolineano la natura non violenta della manifestazione: non una protesta gridata, ma una voce comune che si leva con la forza dei libri e della cultura. La scelta di unire silenzio e parole vuole richiamare l’attenzione sull’urgenza di tutelare i diritti fondamentali, mettendo al centro la dignità umana.

L’iniziativa è aperta a chiunque voglia aderire, senza distinzione, con la convinzione che ogni parola condivisa sia un mattone per costruire pace e comprensione reciproca. “Lettura di dissenso” si propone quindi come un momento di comunità, in cui la letteratura diventa strumento di impegno civile e di speranza.

Manfredonia. “Lettura di dissenso”: voci per Gaza, parole per la pace
Manfredonia. “Lettura di dissenso”: voci per Gaza, parole per la pace

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.