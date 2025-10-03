Manfredonia. “Lettura di dissenso”: voci per Gaza, parole per la pace

Un momento di silenzio, parole condivise e libri alzati come simbolo di resistenza pacifica. Sabato 4 ottobre, alle ore 18:30, presso la Libreria Mondadori, si terrà l’iniziativa “Lettura di dissenso – Voci per Gaza, parole per la pace”, una manifestazione che sceglie la cultura come strumento di dialogo e di solidarietà. L’evento invita tutte e tutti a portare un libro, una poesia, una testimonianza o un testo che parli di libertà, giustizia e diritti umani. Non solo letture: saranno benvenuti anche cartelloni e messaggi scritti, in un clima di partecipazione aperta e non violenta.

L’incontro sarà scandito da letture collettive, da un minuto di silenzio con i libri alzati e da momenti di riflessione condivisa. L’obiettivo è costruire uno spazio di confronto e di pace, in risposta al dramma che si consuma a Gaza, attraverso la forza delle parole. Gli organizzatori sottolineano la natura non violenta della manifestazione: non una protesta gridata, ma una voce comune che si leva con la forza dei libri e della cultura. La scelta di unire silenzio e parole vuole richiamare l’attenzione sull’urgenza di tutelare i diritti fondamentali, mettendo al centro la dignità umana.

L’iniziativa è aperta a chiunque voglia aderire, senza distinzione, con la convinzione che ogni parola condivisa sia un mattone per costruire pace e comprensione reciproca. “Lettura di dissenso” si propone quindi come un momento di comunità, in cui la letteratura diventa strumento di impegno civile e di speranza.