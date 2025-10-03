'Parco delle Dune Costiere' eccellenza europea: rinnovata la 'Carta del Turismo Sostenibile'

Il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha ottenuto dalla Federazione Europarc il secondo rinnovo consecutivo della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (Cets), valida per il quinquennio 2025-2029. Con questo traguardo, il Parco diventa una delle pochissime aree protette in Italia e in Europa ad aver mantenuto la certificazione senza interruzioni per 15 anni consecutivi, confermando un percorso condiviso tra istituzioni, operatori turistici, associazioni e comunità locali.

La cerimonia ufficiale di consegna si terrà il 19 novembre 2025 al Parlamento Europeo di Bruxelles, durante i Cets Awards, alla presenza delle istituzioni europee e delle aree protette premiate. La Cets certifica le aree impegnate a sviluppare un turismo sostenibile attraverso strategie partecipative e piani d’azione condivisi, offrendo maggiore visibilità internazionale, opportunità di certificazione agli operatori e apertura a nuove partnership e progetti.

L’Assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, sottolinea: «Questo rinnovo è frutto di una gestione attenta e lungimirante, frutto di un lavoro collettivo con operatori, associazioni e comunità locali. La capacità di mantenere questa certificazione per 15 anni dimostra come un’area protetta possa essere un laboratorio di buone pratiche, dove tutela della natura e valorizzazione del territorio convivono armonicamente».

Il documento della Strategia e del Piano d’Azione 2025-2029, intitolato “Tra il mare e gli olivi monumentali: connessioni umane e naturali”, nasce dalla collaborazione di oltre 70 soggetti pubblici, privati, accademici e associativi, e promuove biodiversità, accoglienza di qualità, inclusione sociale e sviluppo economico sostenibile.

Secondo la Federazione EUROPARC, il Parco ha saputo superare le difficoltà degli ultimi anni, consolidando reti con partner scientifici, tecnici e istituzionali a livello locale e internazionale. Il Direttore del Parco, Michele Lastilla, dichiara: «La Carta Europea del Turismo Sostenibile non è solo un riconoscimento, ma un processo quotidiano per rafforzare le connessioni tra natura, cultura e comunità locali. Questo rinnovo è un risultato collettivo che darà avvio a nuove azioni e progetti condivisi».

Il rinnovo conferma il Parco Dune Costiere come punto di riferimento per il turismo sostenibile in Puglia e nel Mediterraneo, rafforzando il legame tra natura, cultura e comunità e inserendolo a pieno titolo nella rete europea delle buone pratiche.