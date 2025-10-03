Edizione n° 5843

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // A Foggia 700 in strada con la Cgil per Gaza e la Global Sumud Flotilla
3 Ottobre 2025 - ore  14:15

CALEMBOUR

TRUFFA // Arrestato promotore finanziario per truffa da oltre 2 milioni di euro
3 Ottobre 2025 - ore  12:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Parte da San Marco in Lamis il tour di Enzo Quaranta: “La Mia Piccola Rivoluzione” (FOTO)

QUARANTA Parte da San Marco in Lamis il tour di Enzo Quaranta: “La Mia Piccola Rivoluzione” (FOTO)

Durante la serata non è mancato il sostegno dei rappresentanti locali del Partito Democratico. In particolare, Michele Rendina, segretario del circolo PD di San Marco in Lamis, e Annalucia Villani, coordinatrice del comitato elettorale

Parte da San Marco in Lamis il tour di Enzo Quaranta: “La Mia Piccola Rivoluzione” (FOTO)

Parte da San Marco in Lamis il tour di Enzo Quaranta: “La Mia Piccola Rivoluzione” (FOTO)

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

San Marco in Lamis. È partito il 29 settembre da San Marco in Lamis il tour elettorale “La Mia Piccola Rivoluzione”, promosso dal candidato al Consiglio regionale della Puglia Enzo Quaranta, che ha scelto di inaugurare il percorso di ascolto e confronto con i cittadini nel cuore del Gargano.

L’iniziativa, come ha spiegato lo stesso Quaranta, nasce dall’esigenza di costruire un programma politico partendo dal dialogo con le comunità locali, raccogliendo non solo idee e proposte ma anche le difficoltà che quotidianamente vivono i cittadini.
“Solo attraverso l’ascolto – ha sottolineato – è possibile elaborare soluzioni concrete e vicine ai bisogni reali delle persone e del nostro territorio. Insieme possiamo dare nuova forza all’Alto Tavoliere”.

Durante la serata non è mancato il sostegno dei rappresentanti locali del Partito Democratico. In particolare, Michele Rendina, segretario del circolo PD di San Marco in Lamis, e Annalucia Villani, coordinatrice del comitato elettorale, hanno portato i loro saluti e ribadito l’importanza di un impegno collettivo a favore della comunità.

L’incontro ha visto una numerosa partecipazione di cittadini, segno tangibile dell’interesse verso un percorso politico che si propone inclusivo e radicato nei territori.

Il tour “La Mia Piccola Rivoluzione” proseguirà nei prossimi giorni con nuove tappe nei comuni della provincia di Foggia, per ampliare il confronto e raccogliere voci e testimonianze da ogni angolo del territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.