Parte da San Marco in Lamis il tour di Enzo Quaranta: “La Mia Piccola Rivoluzione” (FOTO)

San Marco in Lamis. È partito il 29 settembre da San Marco in Lamis il tour elettorale “La Mia Piccola Rivoluzione”, promosso dal candidato al Consiglio regionale della Puglia Enzo Quaranta, che ha scelto di inaugurare il percorso di ascolto e confronto con i cittadini nel cuore del Gargano.

L’iniziativa, come ha spiegato lo stesso Quaranta, nasce dall’esigenza di costruire un programma politico partendo dal dialogo con le comunità locali, raccogliendo non solo idee e proposte ma anche le difficoltà che quotidianamente vivono i cittadini.

“Solo attraverso l’ascolto – ha sottolineato – è possibile elaborare soluzioni concrete e vicine ai bisogni reali delle persone e del nostro territorio. Insieme possiamo dare nuova forza all’Alto Tavoliere”.

Durante la serata non è mancato il sostegno dei rappresentanti locali del Partito Democratico. In particolare, Michele Rendina, segretario del circolo PD di San Marco in Lamis, e Annalucia Villani, coordinatrice del comitato elettorale, hanno portato i loro saluti e ribadito l’importanza di un impegno collettivo a favore della comunità.

L’incontro ha visto una numerosa partecipazione di cittadini, segno tangibile dell’interesse verso un percorso politico che si propone inclusivo e radicato nei territori.

Il tour “La Mia Piccola Rivoluzione” proseguirà nei prossimi giorni con nuove tappe nei comuni della provincia di Foggia, per ampliare il confronto e raccogliere voci e testimonianze da ogni angolo del territorio.