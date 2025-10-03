Edizione n° 5843

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // A Foggia 700 in strada con la Cgil per Gaza e la Global Sumud Flotilla
3 Ottobre 2025 - ore  14:15

CALEMBOUR

TRUFFA // Arrestato promotore finanziario per truffa da oltre 2 milioni di euro
3 Ottobre 2025 - ore  12:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Piedimonte Etneo, truffa del “finto parente”: denunciati quattro. Coinvolta donna di Manfredonia

MANFREDONIA Piedimonte Etneo, truffa del “finto parente”: denunciati quattro. Coinvolta donna di Manfredonia

Convinta di dover aiutare la figlia in difficoltà, la donna ha versato quasi 2.000 euro attraverso due bonifici eseguiti in tabaccheria

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 09 novembre 2021. Attenzione massima da parte dei Carabinieri delle Compagnie di Foggia e Cerignola (FG) per le vittime di maltrattamenti in famiglia.

fonte image: adnkronos - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Una 68enne di Piedimonte Etneo è caduta vittima della cosiddetta truffa del “finto figlio”, un raggiro che sfrutta la fragilità emotiva dei familiari. Convinta di dover aiutare la figlia in difficoltà, la donna ha versato quasi 2.000 euro attraverso due bonifici eseguiti in tabaccheria tramite QR code, seguendo le istruzioni ricevute via messaggio da sedicenti parenti. Solo dopo aver contattato la vera figlia si è resa conto dell’inganno e ha sporto denuncia ai Carabinieri.

I militari della Stazione di Piedimonte Etneo hanno ricostruito il flusso del denaro, individuando carte prepagate, conti virtuali e utenze telefoniche usati per incassare le somme.

Le indagini hanno portato all’identificazione di quattro presunti responsabili: un 25enne di Noto, una 52enne di Frattaminore (Napoli), un 30enne di Napoli e, in particolare, una 69enne di Manfredonia (Foggia), anch’essa denunciata per la sua presunta partecipazione al raggiro.

Lo riporta fresspressonline.it

1 commenti su "Piedimonte Etneo, truffa del “finto parente”: denunciati quattro. Coinvolta donna di Manfredonia"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.