Una 68enne di Piedimonte Etneo è caduta vittima della cosiddetta truffa del “finto figlio”, un raggiro che sfrutta la fragilità emotiva dei familiari. Convinta di dover aiutare la figlia in difficoltà, la donna ha versato quasi 2.000 euro attraverso due bonifici eseguiti in tabaccheria tramite QR code, seguendo le istruzioni ricevute via messaggio da sedicenti parenti. Solo dopo aver contattato la vera figlia si è resa conto dell’inganno e ha sporto denuncia ai Carabinieri.

I militari della Stazione di Piedimonte Etneo hanno ricostruito il flusso del denaro, individuando carte prepagate, conti virtuali e utenze telefoniche usati per incassare le somme.

Le indagini hanno portato all’identificazione di quattro presunti responsabili: un 25enne di Noto, una 52enne di Frattaminore (Napoli), un 30enne di Napoli e, in particolare, una 69enne di Manfredonia (Foggia), anch’essa denunciata per la sua presunta partecipazione al raggiro.

Lo riporta fresspressonline.it