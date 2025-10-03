Edizione n° 5843

Home // Stato news // Veglia di preghiera «Morire di Speranza» a Borgo Mezzanone

MEZZANONE Veglia di preghiera «Morire di Speranza» a Borgo Mezzanone

Alla veglia di preghiera parteciperanno le autorità civili e militari di Capitanata.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2025
Stato news //

L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino unitamente all’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, alle Caritas delle diocesi di Capitanata e alla comunità di Sant’Egidio invita tutti a partecipare alla veglia di preghiera «Morire di Speranza» che si terrà venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 18,30 presso la Parrocchia Santa Maria del Grano e San Matteo Apostolo in Borgo Mezzanone in memoria delle vittime dei migranti morti nei viaggi verso l’Italia.

Alla veglia di preghiera parteciperanno le autorità civili e militari di Capitanata.

L’iniziativa celebra la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza che ricorda il drammatico naufragio dei quasi 400 migranti che nel 2013 persero la vita al largo di Lampedusa. Il compianto Papa Francesco visitando Lampedusa l’8 luglio del 2013 affermò: «Questi nostri fratelli cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po’ di serenità e di pace; cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte», aggiungendo che tanti sono «coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà».

Nessun campo trovato.