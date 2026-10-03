Edizione n° 6208

BALLON D'ESSAI

SALMONELLA POMODORI // Salmonella nei pomodori, focolai in 4 regioni: in Puglia stop al consumo crudo nelle mense e negli ospedali
3 Ottobre 2026 - ore  13:53

CALEMBOUR

PEDOPORNOGRAFIA FOGGIA // Pedopornografia, arrestato 21enne: minori adescati anche a Foggia
3 Ottobre 2026 - ore  09:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Alla scoperta del Cosenza, prossimo avversario del Foggia

COSENZA FOCUS Alla scoperta del Cosenza, prossimo avversario del Foggia

Il Cosenza conta 26 partecipazioni al campionato cadetto, categoria nella quale ha esordito nella stagione 1946/47 

Il Cosenza conta 26 partecipazioni al campionato cadetto, categoria nella quale ha esordito nella stagione 1946/47 

Dal sito ufficiale del Cosenza calcio

AUTORE:
Mario Schena
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

Il Cosenza nasce nel 1926 . Prima partecipazione ad un campionato nazionale nel Dal 1964 il Cosenza disputa le sue gare allo Stadio “san Vito-Gigi Marulla” impianto capace di ospitare 20.987 spettatori. Il Cosenza conta 26 partecipazioni al campionato cadetto, categoria nella quale ha esordito nella stagione 1946/47 e nella quale ha ottenuto il suo massimo risultato nel 1991/92 piazzandosi al quinto posto in classifica.

Nella sua storia il club si è aggiudicato un una vittoria di un campionato dilettanti nel 1958, una coppa Anglo/italiana nel 1983 e una Coppa Kitalia di Lega Pro nel 2015  divenendo la prima squadra calabrese di sempre ad aver vinto un trofeo nazionale professionistico. A livello giovanile ha vinto un Campionato nazionale “Dante Berretti” di serie A -B nel 1992/93.

COSENZA (3-4-2-1): Rizzo; Pascalau, Dametto, Dalmazzi; Clemente, D’Alena (dal 45′ Contiliano), Palmieri R. (dal 59′ Dzepar), Giannini; McJannet, Energe (dal 78′ Quieto); Petrovic (59′ Achour).

IN PANCHINA: Iliev, De Sensi, Almaviva, Cogoni, Ragone, Contiero, Barone, Pozzi.

ALLENATORE: Federico Coppitelli.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.” – Valerio Albisetti

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO