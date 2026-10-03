Il Cosenza nasce nel 1926 . Prima partecipazione ad un campionato nazionale nel Dal 1964 il Cosenza disputa le sue gare allo Stadio “san Vito-Gigi Marulla” impianto capace di ospitare 20.987 spettatori. Il Cosenza conta 26 partecipazioni al campionato cadetto, categoria nella quale ha esordito nella stagione 1946/47 e nella quale ha ottenuto il suo massimo risultato nel 1991/92 piazzandosi al quinto posto in classifica.

Nella sua storia il club si è aggiudicato un una vittoria di un campionato dilettanti nel 1958, una coppa Anglo/italiana nel 1983 e una Coppa Kitalia di Lega Pro nel 2015 divenendo la prima squadra calabrese di sempre ad aver vinto un trofeo nazionale professionistico. A livello giovanile ha vinto un Campionato nazionale “Dante Berretti” di serie A -B nel 1992/93.

COSENZA (3-4-2-1): Rizzo; Pascalau, Dametto, Dalmazzi; Clemente, D’Alena (dal 45′ Contiliano), Palmieri R. (dal 59′ Dzepar), Giannini; McJannet, Energe (dal 78′ Quieto); Petrovic (59′ Achour).

IN PANCHINA: Iliev, De Sensi, Almaviva, Cogoni, Ragone, Contiero, Barone, Pozzi.

ALLENATORE: Federico Coppitelli.