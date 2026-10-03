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VIESTE SCANO Amministrative a Vieste, Scano: «Saremo protagonisti con un nostro progetto politico»

Forza Italia Vieste si prepara alle elezioni amministrative del 2027 e annuncia l'intenzione di partecipare alla competizione con un proprio progetto politico e amministrativo

Antonio Scano

Amministrative a Vieste, Scano: «Saremo protagonisti con un nostro progetto politico» - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
Gargano // Manfredonia //

Forza Italia Vieste si prepara alle elezioni amministrative del 2027 e annuncia l’intenzione di partecipare alla competizione con un proprio progetto politico e amministrativo.

A delineare la posizione del partito è il segretario sezionale Antonio Scano, che annuncia l’avvio di un percorso di confronto e di elaborazione programmatica sui principali temi legati al futuro della città.

«In vista delle amministrative del 2027 – dichiara Antonio Scano – Forza Italia Vieste sarà protagonista con un proprio progetto politico, costruito attraverso il confronto con la nostra classe dirigente, con gli iscritti, con il mondo delle attività produttive e con le realtà sociali e professionali della città. Vogliamo arrivare a questo appuntamento con idee chiare e con una proposta amministrativa definita».

L’obiettivo indicato dal segretario è quello di arrivare all’appuntamento elettorale attraverso un percorso incentrato sulle esigenze di Vieste e sulle prospettive di sviluppo del territorio.

«Il nostro obiettivo – prosegue Scano – è lavorare alla costruzione di un progetto serio e riconoscibile, che affronti le questioni strategiche per Vieste: turismo e destagionalizzazione, infrastrutture, servizi, attività produttive, ambiente, decoro urbano, politiche sociali e valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale».

Nei prossimi mesi Forza Italia Vieste intende quindi concentrarsi su ascolto, confronto ed elaborazione programmatica. Il partito non ha ancora definito alleanze, candidature e modalità di partecipazione alla competizione elettorale, rinviando queste scelte a una fase successiva.

Scano sottolinea infine l’importanza della prossima tornata amministrativa per la comunità viestana.

«Siamo convinti – conclude Antonio Scano – che il 2027 rappresenterà un passaggio importante per la nostra comunità. Forza Italia vuole arrivarci preparata, con un progetto politico autonomo e con la disponibilità a confrontarsi con tutte le componenti della città nell’interesse di Vieste e del suo futuro».

Lo riporta retegargano.it.

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