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AUTERI FOGGIA Auteri chiaro: “Campionato difficile, tutti possono vincere contro tutti”

"Sembra il solito girone difficile, con molto equilibrio"

Auteri chiaro: "Campionato difficile, tutti possono vincere contro tutti"

Auteri chiaro: "Campionato difficile, tutti possono vincere contro tutti" ph MARIO SCHENA

AUTORE:
Mario Schena
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

Gaetano Auteri ha presentato la trasferta di Cosenza, sottolineando la serenità del gruppo dopo la vittoria sul Sorrento e la necessità di mantenere la giusta mentalità.

«La settimana di lavoro è andata bene. Questa squadra non sbaglia mai l’atteggiamento, neanche in allenamento. C’è tranquillità e serenità, l’importante è che la serenità non diventi superficialità. Il Cosenza in questo momento ha una classifica che non esprime valori definitivi. È un buon gruppo, non è una squadra scadente».Sull’importanza del risultato: «Noi non dobbiamo pensare a classifiche e punti. Dobbiamo pensare a fare grandi partite e grandi prestazioni.

Spesso il risultato è una conseguenza. La squadra sta bene. C’è tantissimo equilibrio in questo campionato. Non è una partita-esame.»Sulle novità in rosa «Abbiamo deciso di inserire in lista Clergé a discapito di Demeter, che ha un problema che durerà per un po’ di tempo. È un ragazzo che si allena con noi da tanto tempo, ha certe attitudini e può arricchire la rosa».Su Coulibaly: «È arrivato a fine luglio. Ha cominciato a lavorare bene, ha fatto una discreta partita con l’Altamura, ma quell’andare oltre gli ha procurato un piccolo problema. Si è fermato un paio di volte e ha perso continuità. Questa è una settimana che ha fatto con continuità. La competizione a centrocampo è alta con Haoudi, Gallo e Zuccon, avrà le sueopportunità».SuOviszach e Del Sole: «Stesso discorso di Coulibaly.

In questo momento possono avere 20-30 minuti se occorrono. L’impiego dall’inizio è improponibile. Del Sole ha fatto una buona settimana di lavoro, senza problematiche. È un giocatore di qualità: può fare il sottopunta, il terzo di centrocampo, l’uomo di squilibrio tra le linee. Smeraldi ha recuperato. È un giocatore che ha fatto bene con noi. Può interpretare diversi ruoli, ma la sua zona è a sinistra».Su Panico: «Ho grande stima e rispetto.

Non ha avuto un buon approccio, ma si allena sempre bene. Ha la mia fiducia. Avrà le sue chance se interpreterà gli allenamenti con la giusta mentalità».

Sul campionato: «Sembra il solito girone difficile, con molto equilibrio. Tutti possono vincere con tutti. Il livello medio si è alzato. Gli ambienti si sentono, c’è un impatto agonistico e motivazionale importante. I valori si definiranno più avanti, ma vanno sempre confermati in campo».

 

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