Edizione n° 6207

BALLON D'ESSAI

BONIFICI TASSA // Bonifici dai genitori ai figli, quando può scattare la tassa dell’8%
3 Ottobre 2026 - ore  09:33

CALEMBOUR

PEDOPORNOGRAFIA FOGGIA // Pedopornografia, arrestato 21enne: minori adescati anche a Foggia
3 Ottobre 2026 - ore  09:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Bari, incendio sul balcone: a fuoco pannelli solari nel quartiere Poggiofranco

INCENDIO Bari, incendio sul balcone: a fuoco pannelli solari nel quartiere Poggiofranco

Un incendio è divampato sul balcone di un appartamento situato al penultimo piano di un condominio in viale Kennedy

Bari, incendio sul balcone: a fuoco pannelli solari nel quartiere Poggiofranco

ph LaGazzettadelMezzogiorno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
Bari // Cronaca //

BARI – Paura nel primo pomeriggio di oggi, 2 ottobre, nel quartiere Poggiofranco, dove un incendio è divampato sul balcone di un appartamento situato al penultimo piano di un condominio in viale Kennedy, all’angolo con viale Martin Luther King.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, hanno interessato alcuni pannelli solari installati sul balcone, provocando una densa nube di fumo visibile dalla strada.

Il calore e le fiamme hanno inoltre annerito il balcone del piano superiore, mentre l’incendio ha generato momenti di apprensione tra i residenti dello stabile e nella zona circostante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. Al momento non si registrano, secondo le informazioni disponibili, persone coinvolte.

Lo riporta LaGazzettadelMezzogiorno.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile.” Frank Lloyd Wright

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO