Bari, incendio sul balcone: a fuoco pannelli solari nel quartiere Poggiofranco

BARI – Paura nel primo pomeriggio di oggi, 2 ottobre, nel quartiere Poggiofranco, dove un incendio è divampato sul balcone di un appartamento situato al penultimo piano di un condominio in viale Kennedy, all’angolo con viale Martin Luther King.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, hanno interessato alcuni pannelli solari installati sul balcone, provocando una densa nube di fumo visibile dalla strada.

Il calore e le fiamme hanno inoltre annerito il balcone del piano superiore, mentre l’incendio ha generato momenti di apprensione tra i residenti dello stabile e nella zona circostante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. Al momento non si registrano, secondo le informazioni disponibili, persone coinvolte.

Lo riporta LaGazzettadelMezzogiorno.it