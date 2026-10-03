Barilla investe 100 milioni a Foggia: nuovo molino e assunzioni a tempo indeterminato - Fonte Immagine: foggiatoday.it

Barilla rafforza la propria presenza industriale a Foggia con un investimento da 100 milioni di euro destinato alla realizzazione di un molino di nuova generazione, che sarà integrato con il pastificio già presente in città. L’obiettivo è creare un polo integrato della pasta, sul modello dello stabilimento di Parma.

Il progetto dovrebbe essere realizzato tra il 2028 e il 2030, ma le opportunità occupazionali sono già partite. L’azienda ha infatti pubblicato alcune posizioni per il futuro stabilimento foggiano, offrendo anche contratti a tempo indeterminato.

Il progetto industriale

L’investimento punta a trasformare il sito di Foggia in uno degli hub strategici del Gruppo Barilla, destinato a servire sia il mercato italiano sia quello internazionale.

L’integrazione tra il molino e il pastificio consentirà di avvicinare le diverse fasi della lavorazione della materia prima, con l’obiettivo di accorciare la filiera, ridurre gli spostamenti del semolato e migliorare l’efficienza logistica.

La concentrazione delle attività all’interno dello stesso polo produttivo dovrebbe inoltre permettere di ridurre i tempi di trasferimento e i costi legati alla movimentazione delle materie prime.

Le prime posizioni aperte

Il progetto avrà ricadute anche sul piano occupazionale. Sebbene Barilla non abbia ancora comunicato un piano complessivo delle assunzioni legate al nuovo impianto, il reclutamento per lo stabilimento di Foggia è già iniziato.

Tra le posizioni attualmente ricercate figurano quella di plant senior technologist, che avrà il compito di assicurare il supporto tecnologico allo stabilimento, monitorando i parametri di processo, individuando eventuali anomalie e definendo le azioni correttive.

La figura sarà inoltre coinvolta nelle prove industriali relative a nuovi prodotti, tecnologie, materie prime e materiali di confezionamento.

Un’altra posizione riguarda il plant quality manager, inserito nell’area quality assurance. Il professionista sarà responsabile della qualità dei prodotti realizzati nello stabilimento lungo l’intero processo produttivo, dalla lavorazione del grano fino alla pasta confezionata.

Requisiti richiesti

Le candidature sono rivolte a persone in possesso di una laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, Chimica, Ingegneria alimentare, chimica o meccanica, oppure in discipline affini.

Barilla richiede inoltre almeno quattro anni di esperienza in ruoli tecnici o tecnologici maturati in contesti produttivi e/o nell’ambito research, development & quality.

Tra le competenze richieste rientrano:

analisi statistica ;

; project management e problem solving;

conoscenza dei principi di miglioramento continuo;

conoscenza della lingua italiana e inglese.

La formazione in ambito Lean o Six Sigma rappresenta invece un elemento aggiuntivo, ma non costituisce un requisito obbligatorio.

Stipendio e contratto

Per le posizioni senior e manageriali indicate, il trattamento economico di riferimento è di 50mila euro annui, secondo quanto previsto dal Ccnl dell’industria alimentare.

La retribuzione effettiva potrà tuttavia essere superiore in relazione a esperienza, competenze e qualifiche del candidato.

L’inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato e comprenderà anche una componente variabile, oltre a sistemi di welfare e benefit aziendali.

Come candidarsi

Chi è interessato alle opportunità professionali può presentare la propria candidatura attraverso la sezione carriere del portale ufficiale di Barilla, dove sono pubblicate le posizioni disponibili in Italia e all’estero.

È possibile effettuare la ricerca anche per località, individuando le offerte relative a Foggia. Una volta selezionata la posizione di interesse, occorre compilare il modulo online e inserire i dati richiesti, compreso il curriculum vitae aggiornato.

Lo riporta quifinanza.it.