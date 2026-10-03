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Home // Cronaca // Bimbo di pochi mesi rischia di soffocare, salvato al pronto soccorso di San Severo

SAN SEVERO Bimbo di pochi mesi rischia di soffocare, salvato al pronto soccorso di San Severo

Paura questa mattina, venerdì 3 ottobre, all’ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo, dove un bambino di pochi mesi è stato soccorso dopo aver ingerito un corpo estraneo

San Severo, Masselli Mascia

Bimbo di pochi mesi rischia di soffocare, salvato al pronto soccorso di San Severo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Ottobre 2026
Cronaca // Medicina //

Paura questa mattina, venerdì 3 ottobre, all’ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo, dove un bambino di pochi mesi è stato soccorso dopo aver ingerito un corpo estraneo, rischiando di soffocare.

A raccontare l’accaduto sui social è stato il giornalista Giorgio Ventricelli, che si trovava in ospedale per motivi personali e ha assistito alle operazioni di salvataggio.

“Questa mattina, il personale medico del Pronto Soccorso di San Severo ha salvato la vita ad un bimbo di pochi mesi, portato in ospedale dal 118 perché aveva ingerito il tappo o la parte superiore di uno spray per il naso. L’intero Pronto Soccorso si è mobilitato a tempo zero per fare quanto necessario”.

Il personale sanitario si è immediatamente attivato per intervenire sul piccolo e rimuovere il corpo estraneo. Ventricelli ha raccontato di aver assistito direttamente alle concitate fasi dell’intervento, sottolineando la particolare difficoltà vissuta soprattutto dalla famiglia.

“Sono stati momenti difficili, soprattutto per i genitori, a cui non è mancato il supporto. Alla fine, sono riusciti ad estrarre il corpo estraneo”.

Il giornalista ha poi evidenziato l’importanza di raccontare anche gli episodi che si concludono positivamente, rivolgendosi a chi, a suo giudizio, interviene sui servizi sanitari senza potenziarli.

“Soprattutto a chi taglia i servizi ospedalieri o non si prodiga a potenziare le strutture”, ha sottolineato.

Nel suo messaggio conclusivo, Ventricelli ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutto il personale sanitario del pronto soccorso.

“Nel giorno in cui si festeggiano gli angeli custodi, voglio pensare che quella mano che ha estratto il corpo estraneo sia stata guidata da chi ci protegge per tutta la vita. Grazie di cuore a medici, infermieri, oss e tutto il personale che, ogni giorno, si prodiga per gli altri”.

Lo riporta foggiatoday.it.

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