Cerignola, assalto al bancomat nella notte: esplosivo contro lo sportello UniCredit

CERIGNOLA – Colpo nella notte a Cerignola ai danni dello sportello bancomat della UniCredit di corso Giuseppe Garibaldi, al civico 53. L’allarme è scattato intorno alle 4.50, quando i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti sul posto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ignoti avrebbero utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, impiegando materiale esplosivo per far saltare lo sportello ATM. La deflagrazione ha provocato ingenti danni alla struttura e consentito ai malviventi di impossessarsi del denaro contante custodito all’interno del bancomat.

L’ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione.

Dopo il colpo, i responsabili si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, al momento non ancora identificata.

I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’assalto. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire le fasi del colpo, individuare il veicolo utilizzato per la fuga e identificare i responsabili.

Gli accertamenti proseguono per definire l’esatta dinamica dell’esplosione e quantificare il denaro sottratto.