Il Cosenza si prepara alla sfida contro il Foggia con la consapevolezza di trovarsi davanti a un appuntamento particolarmente delicato. Domenica 4 ottobre, alle 14.30, le due squadre si affronteranno allo stadio “Ezio Scida” di Crotone per l’ottava giornata del girone C di Serie C, in una gara che l’allenatore rossoblù Federico Coppitelli considera un passaggio significativo nel percorso stagionale.

Alla vigilia dell’incontro, il tecnico ha sottolineato l’importanza della partita e la necessità di concentrarsi esclusivamente sull’impegno imminente.

“Il futuro è domenica. Il prossimo incontro segnerà uno snodo importante della stagione, è il momento in cui tutti meritiamo di vivere una giornata differente”, ha dichiarato Coppitelli.

L’allenatore ha quindi evidenziato il lavoro svolto dalla squadra durante la settimana, sottolineando l’impegno mostrato dal gruppo e dallo staff. L’obiettivo è trasformare quanto fatto in allenamento in una prestazione capace di portare punti.

“In questo momento ogni azione deve essere protesa verso il risultato. Ringrazio la squadra per l’impegno, la dedizione, l’intensità. È un team che sta lavorando bene viaggiamo tutti, insieme allo staff, verso la stessa direzione. Spero dunque che i frutti si possano vedere domenica sul campo di gioco. I ragazzi mentalmente hanno dimostrato grande determinazione e buona volontà: siamo pronti a mostrare personalità, coraggio e sfrontatezza per essere incisivi”, ha spiegato il tecnico.

Di fronte ci sarà un Foggia che, come il Cosenza, ha iniziato un nuovo ciclo, elemento che secondo Coppitelli rende la sfida ancora più difficile da interpretare. Il tecnico rossoblù ha infatti evidenziato l’imprevedibilità della formazione rossonera, capace di modificare il proprio modo di giocare.

“Domenica affronteremo una squadra che come noi ha iniziato un nuovo ciclo. Cercheremo di portare a casa il risultato che sentiamo di meritare e che ci farebbe scrollare di dosso un po’ di negatività. Il Foggia è una realtà difficilissima da leggere perché potrebbe giocare in tanti modi, seguendo schemi diversi. Dobbiamo concentrarci su noi stessi perché per fare punti nella prossima partita serve il miglior Cosenza possibile”, ha affermato Coppitelli.

Il Cosenza è dunque chiamato a una prova di carattere, con la squadra che punta a raccogliere sul campo i frutti del lavoro svolto durante la settimana. Per Coppitelli, la priorità resta quella di ritrovare concretezza e trasformare determinazione e intensità in un risultato positivo.

La sfida contro il Foggia si presenta così come un appuntamento centrale per il Cosenza, con il tecnico che ha scelto una parola chiara per indicare la direzione da seguire: domenica.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.