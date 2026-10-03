Dramma a un matrimonio a Vieste: bambino precipita, il padre lo cerca e cade nel vuoto. "E' gravissimo"

VIESTE – Dramma durante un ricevimento di matrimonio a Vieste. Un bambino di 10 anni è precipitato all’interno di un vano della struttura che ospitava la festa; pochi istanti dopo anche il padre, un uomo di circa 40 anni, è caduto mentre cercava disperatamente di raggiungere e soccorrere il figlio. Le condizioni dell’uomo sono gravissime.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il bambino si trovava nella zona posteriore della struttura insieme ad altri coetanei quando sarebbe precipitato attraverso una copertura, finendo nel vano sottostante.

Accortosi di quanto era appena successo, il padre si sarebbe immediatamente precipitato alla ricerca del figlio. Nel tentativo di raggiungerlo si sarebbe affacciato sulla stessa zona dalla quale era caduto il bambino: a quel punto anche la copertura sotto di lui avrebbe ceduto, facendolo precipitare nel vuoto.

Una caduta violentissima. L’uomo avrebbe riportato un grave trauma cranico e numerose altre ferite. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto serie ai sanitari intervenuti sul posto.

È scattata così una complessa operazione di soccorso. Il padre è stato stabilizzato e intubato prima del trasferimento in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono indicate come gravissime.

Trasferito a San Giovanni Rotondo anche il figlio di 10 anni. Per il bambino gli accertamenti avrebbero evidenziato una frattura a una gamba; fortunatamente, secondo le informazioni disponibili in serata, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118 e le squadre impegnate nelle operazioni di soccorso. Secondo quanto appreso da StatoQuotidiano.it, alle attività avrebbe preso parte anche la squadra GEV di Vieste, in ausilio ai soccorritori, con il coordinamento di Antonio Desimio.

Il ricevimento di nozze è stato immediatamente interrotto e successivamente annullato.

Sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali spetta ora ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’area interessata dall’incidente è stata posta sotto sequestro. Gli accertamenti dovranno chiarire, tra gli altri aspetti, le caratteristiche della copertura e le cause che hanno determinato le due cadute.