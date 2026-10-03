Eccellenze Sportive Puglia 2026, la Regione stanzia 300mila euro per atleti e squadre

La Regione Puglia mette a disposizione 300mila euro per sostenere gli atleti e le squadre pugliesi che si sono distinti nelle principali competizioni agonistiche nazionali e internazionali. Le risorse rientrano nell’Avviso “Eccellenze Sportive Puglia 2026”, promosso dall’assessorato al Welfare e allo Sport.

Il bando prende in considerazione i risultati ottenuti tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026, con piazzamenti dal primo al terzo posto nei campionati mondiali, europei o nazionali organizzati dalle rispettive federazioni sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP.

L’iniziativa punta a valorizzare non soltanto i risultati raggiunti, ma anche il percorso di allenamento, disciplina e preparazione che permette agli sportivi di competere ai massimi livelli.

«Dietro ogni vittoria c’è molto più di una prestazione: ci sono persone che hanno scelto di misurarsi con i propri limiti, famiglie, tecnici, società e comunità che hanno accompagnato quel percorso. Con ‘Eccellenze Sportive Puglia 2026’ vogliamo dare un riconoscimento concreto a questa filiera di impegno e competenze. La Puglia non vuole soltanto celebrare chi vince: vuole creare le condizioni perché il talento possa continuare a crescere, perché una medaglia possa diventare un punto di partenza e perché le nuove generazioni possano vedere nello sport un’opportunità di formazione, partecipazione e crescita. Sostenere chi raggiunge traguardi importanti significa investire nelle capacità degli atleti della nostra terra e nel suo desiderio di andare sempre più lontano», dichiara Cristian Casili, assessore allo Sport della Regione Puglia.

I 300mila euro complessivi saranno distribuiti attraverso quattro linee di intervento: sport di squadra per atleti normodotati, sport di squadra per atleti con disabilità, sport individuali per atleti normodotati e sport individuali per atleti con disabilità.

Per le discipline di squadra è previsto un contributo di 3.500 euro per un titolo mondiale o europeo e di 1.500 euro per un titolo nazionale. Il finanziamento sarà assegnato alla ASD o SSD, che dovrà destinare agli atleti che hanno contribuito al risultato almeno il 50% dell’importo ricevuto, distribuendolo in parti uguali.

Per gli sport individuali il contributo ammonta invece a 1.500 euro per i campionati mondiali ed europei e a 750 euro per quelli nazionali. In questo caso il beneficio sarà riconosciuto direttamente all’atleta, anche qualora sia tesserato per una ASD o SSD.

Saranno predisposte quattro graduatorie, differenziate in base alla tipologia di disciplina e alla presenza o meno di disabilità. L’ordine sarà determinato considerando la rilevanza della competizione, il piazzamento ottenuto e, in caso di ulteriore parità, la data di presentazione della domanda.

È inoltre previsto un criterio specifico per chi ha già ricevuto un contributo attraverso l’Avviso C 2025: questi beneficiari saranno collocati in coda alla graduatoria, con l’obiettivo di favorire, nei limiti delle risorse disponibili, gli sportivi che non hanno ottenuto il riconoscimento nella precedente edizione.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 8 del 8 ottobre 2026 alle 23.59.59 del 28 ottobre 2026, esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale moduli.regione.puglia.it, nella sezione dedicata allo Sport.

Con “Eccellenze Sportive Puglia 2026”, la Regione intende affiancare al riconoscimento dei risultati agonistici un sostegno economico rivolto a chi rappresenta la Puglia nelle competizioni di maggiore rilievo, nell’ambito delle azioni previste dal Programma Operativo 2026.